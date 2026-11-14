i Ob du die Sonderzahlungen bekommst, ist in der Regel im Kollektivvertrag oder im Arbeitsvertrag festgelegt. Getty Images/iStockphoto Kommt direkt aufs Konto So viel Weihnachtsgeld bekommst du heuer aufs Konto Wie viel Weihnachtsgeld landet heuer tatsächlich auf deinem Konto? Die Steuerregeln und Beispiele für verschiedene Gehälter im Überblick. Von Digital Heute 14.11.2026, 15:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im November bekommen viele Beschäftigte in Österreich ihr Weihnachtsgeld. Die Sonderzahlung wird steuerlich begünstigt behandelt – und 2026 gelten neue Grenzwerte. Auch das Urlaubsgeld im Sommer fällt unter diese Regelung. Wie viel von den beiden Extra-Gehältern tatsächlich auf dem Konto landet, hängt vom Einkommen und der persönlichen Situation ab.

Urlaubs- und Weihnachtsgeld sind in Österreich sogenannte Sonderzahlungen. Sie werden steuerlich günstiger behandelt als das normale Monatsgehalt. Die ersten 620 Euro pro Jahr sind von der Lohnsteuer befreit. Wichtig: Dieser Freibetrag gilt für beide Sonderzahlungen gemeinsam und wird in der Regel bereits beim Urlaubsgeld berücksichtigt.

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Für darüber hinausgehende Beträge innerhalb des sogenannten Jahressechstels fallen zunächst sechs Prozent Lohnsteuer an. Bei höheren Sonderzahlungen steigen die Steuersätze stufenweise auf 27 und 35,75 Prozent.

2026 gilt eine höhere Steuergrenze

Eine wichtige Änderung betrifft die Freigrenze beim Jahressechstel. Sie wurde mit 1. Jänner 2026 von 2.570 auf 2.615 Euro angehoben. Liegt das Jahressechstel höchstens bei diesem Betrag, wird auf die Sonderzahlungen keine Lohnsteuer eingehoben. Sozialversicherungsbeiträge werden allerdings weiterhin abgezogen.

Das Jahressechstel entspricht vereinfacht zwei durchschnittlichen Monatsgehältern. Wer 14 gleich hohe Gehälter bekommt, kann daher bei einem monatlichen Bruttogehalt von bis zu rund 1.307 Euro mit Sonderzahlungen ohne Lohnsteuer rechnen. Die Begünstigung gilt aber nicht automatisch für jeden: Entscheidend sind die tatsächlichen Bezüge und Sonderzahlungen im jeweiligen Jahr.

So viel bleibt von Urlaubs- und Weihnachtsgeld netto

Wie groß der Unterschied zum normalen Gehalt ausfällt, zeigt eine Berechnung von "Finanz.at". Bei einem Bruttomonatsgehalt von 3.500 Euro bleiben demnach vom laufenden Gehalt rund 2.461 Euro netto. Das gleich hohe Weihnachtsgeld bringt rund 2.712 Euro netto – ein Plus von etwa 251 Euro.

Bei höheren Einkommen fällt der Unterschied noch deutlicher aus. Wer monatlich 5.000 Euro brutto verdient, erhält laut Berechnung rund 3.874 Euro Weihnachtsgeld netto. Das sind 658 Euro mehr als beim normalen Monatsgehalt. Bei 2.500 Euro brutto beträgt der Unterschied rund 55 Euro. Bei 2.000 Euro brutto bleiben vom Weihnachtsgeld mit rund 1.605 Euro sogar weniger als vom normalen Monatsgehalt.

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Die gleichen steuerlichen Grundregeln gelten für das Urlaubsgeld, das in vielen Branchen im Juni oder Juli ausbezahlt wird. Allerdings werden beide Sonderzahlungen gemeinsam berücksichtigt. Wer den Freibetrag von 620 Euro bereits mit dem Urlaubsgeld ausgeschöpft hat, kann ihn beim Weihnachtsgeld nicht noch einmal nutzen. Die tatsächliche Auszahlung hängt unter anderem davon ab, wie hoch das Jahressechstel ausfällt und welche Sonderzahlungen im laufenden Jahr bereits geflossen sind.

Nicht jeder hat Anspruch auf Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld

Einen allgemeinen gesetzlichen Anspruch auf Urlaubs- oder Weihnachtsgeld gibt es in Österreich nicht. Ob du die Sonderzahlungen bekommst, ist in der Regel im Kollektivvertrag oder im Arbeitsvertrag festgelegt. Laut ÖGB betrifft das rund 98 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wer erst während des Jahres in einen Betrieb eingestiegen ist, erhält die Sonderzahlungen meist nur anteilig.

Auch die Auszahlungszeitpunkte sind unterschiedlich geregelt. Das Urlaubsgeld wird häufig vor Beginn der Sommerurlaubszeit überwiesen, das Weihnachtsgeld meist Ende November oder Anfang Dezember. Wie viel dir tatsächlich bleibt, hängt neben dem Bruttogehalt unter anderem vom Jahressechstel und den bereits ausbezahlten Sonderzahlungen ab.