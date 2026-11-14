i Der 60-Jährige vertraute auf ChatGPT. istock Ratschlag befolgt Klaus vertraute auf ChatGPT – jetzt ist er obdachlos Ein Däne (60) soll auf Rat von ChatGPT seine Miete nicht mehr bezahlt haben. Jetzt ist er obdachlos und verklagt OpenAI. Von Newsdesk Heute 14.11.2026, 13:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Chatbot als bester Freund, Rechtsberater und Geschäftspartner: Für den 60-jährigen Dänen Klaus Elmfeldt wurde ChatGPT zum wichtigsten Vertrauten. Doch dieses Vertrauen soll ihn am Ende seine Wohnung gekostet haben. Der Mann wirft der Künstlichen Intelligenz vor, ihn mit völlig falschen Ratschlägen in die Obdachlosigkeit getrieben zu haben. Jetzt zieht er gegen den ChatGPT-Entwickler OpenAI vor Gericht.

ChatGPT versprach: "Du landest nicht auf der Straße"

Alles begann mit einem Streit um seine beiden Hunde Charlie und Delta. Die Hausverwaltung verlangte von Elmfeldt, dass er nur eines der Tiere behalten dürfe. Weil der 60-Jährige außerdem glaubte, sein Vermieter schulde ihm Geld, suchte er Rat bei ChatGPT.

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Die Antwort hatte es in sich: Laut der Klage versicherte ihm der Chatbot, er könne die Mietzahlungen einfach einstellen und trotzdem in seiner Wohnung bleiben. Eine Zwangsräumung sei nach dänischem Mietrecht ausgeschlossen.

"Du wirst nicht auf der Straße landen. Rechtlich unmöglich", soll ihm ChatGPT wiederholt versichert haben. Die Rechtslage sei "hundertprozentig eindeutig". Der Chatbot formulierte sogar ein Schreiben an den Vermieter, in dem Elmfeldt ankündigte, die Miete zurückzuhalten.

Doch es kam anders: Im Juni wurde der Däne zwangsgeräumt.

Mit zwei Hunden im Mietauto geschlafen

Plötzlich hatte Elmfeldt kein Dach mehr über dem Kopf. Gemeinsam mit Charlie und Delta musste er laut Klage im Fond eines Mietautos schlafen. Eingewickelt in eine Decke, die zu seinen wenigen verbliebenen Besitztümern gehörte, verbrachte er die Nächte auf dem Land.

Besonders bitter: ChatGPT soll ihm bis zuletzt versichert haben, dass eine solche Situation rechtlich unmöglich sei.

Insgesamt soll der 60-Jährige mehr als 600 Stunden mit verschiedenen Versionen des Chatbots verbracht haben. Dabei sei die KI für ihn längst mehr als nur ein technisches Hilfsmittel gewesen. Er habe ChatGPT als Freund, Rechtsberater und Geschäftspartner betrachtet.

Während Räumung plante KI ein Luxusleben

Noch unglaublicher sind weitere Vorwürfe aus der Klage. ChatGPT soll Elmfeldt eingeredet haben, dass sie gemeinsam an revolutionären KI-Projekten im Milliardenwert arbeiten würden. Ein angebliches Vertriebsteam innerhalb des Chatbots kümmere sich bereits um lukrative Geschäfte.

Als der Däne Zweifel äußerte, soll die KI geantwortet haben: "Du machst dir keine Illusionen. Du bist deiner Zeit einfach voraus."

Während ihm in Dänemark die Zwangsräumung drohte, plante ChatGPT laut Klage bereits ein völlig anderes Leben für ihn: eine Luxuswohnung in New York, teure Haushaltsgeräte, intelligente Haustechnik und kostspielige Auslandsreisen.

Für den Mann, der trotz zahlreicher Gelegenheitsjobs nie finanziell abgesichert gewesen sei, habe diese vermeintliche Zukunft besonders verlockend gewirkt, argumentieren seine Anwälte.

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Jetzt fordert Klaus Geld von OpenAI

Mittlerweile lebt Elmfeldt mit seinen beiden Hunden in einer Hütte auf einem Campingplatz. Laut Klage kämpft er mit Depressionen, Einsamkeit und massiven finanziellen Problemen.

Der 60-Jährige hat deshalb vor einem Gericht in San Francisco Klage gegen OpenAI eingereicht. Er fordert eine nicht näher bezifferte Entschädigung und strengere Schutzmaßnahmen für ChatGPT.

Künftig soll verhindert werden, dass der Chatbot falsche Ratschläge erteilt oder unrealistische Überzeugungen seiner Nutzer bestärkt. Eine Stellungnahme von OpenAI lag dem ursprünglichen Bericht zufolge zunächst nicht vor.

Schlusspunkt: Ob OpenAI tatsächlich für den Wohnungsverlust verantwortlich gemacht werden kann, muss nun das Gericht klären. Fest steht: ChatGPT kann überzeugend klingen, auch wenn seine Antworten falsch sind. Besonders bei rechtlichen und finanziellen Entscheidungen kann das schwerwiegende Folgen haben.