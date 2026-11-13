i VW will im gesamten Konzern bis 2030 bis zu 60.000 Stellen streichen. IMAGO/Sylvio Dittrich Bis zu 264.000 Euro VW will Mitarbeiter mit bis zu 264.000 € Cash loswerden Volkswagen will Tausende Jobs streichen und lockt Mitarbeiter mit hohen Abfindungen. Eine schnelle Unterschrift kann 55.000 Euro extra bringen. Von Newsdesk Heute 13.11.2026, 18:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der deutsche Autohersteller VW steckt tief in der Krise. Bis zu 60.000 Jobs sollen bis 2030 im gesamten Konzern wegfallen, allein der für Deutschland zuständige Markenchef Thomas Schäfer soll rund 12.000 Arbeitsplätze einsparen. Wie das "Manager Magazin" unter Berufung auf eine interne Präsentation berichtet will sich das Unternehmen dies auch einiges kosten lassen.

Im Rahmen des neuen "Aufhebungsvertragsprogramms" können Beschäftigte in ausgewählten Bereichen sogar bis zu 250.000 Euro erhalten. Die Abfindungen betreffen demnach Angestellte mit niedrigen und mittleren Gehältern. Sie sollen freiwillig zum Gehen bewegt werden. Besonders brisant: Die Angebote hierfür sind begrenzt.

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Abfindungen je nach Betriebszugehörigkeit

Konkret sollen Beschäftigte der Tarif-Entgeltstufen 1 bis 12 mit den Angeboten gelockt werden. In den niedrigsten Gehaltsgruppen arbeiten beispielsweise Beschäftigte in der Service-Gastronomie. Ihre monatlichen Bruttogehälter beginnen bei etwas mehr als 2.400 Euro. Produktionsmitarbeiter sind üblicherweise in den Stufen 7 bis 9 eingruppiert und verdienen je nach Erfahrung zwischen rund 3.900 und 4.300 Euro brutto.

Wie viel Geld VW für einen freiwilligen Abschied zahlt, hängt von der jeweiligen Entgeltstufe und der Dauer der Betriebszugehörigkeit ab. So können Mitarbeiter der Stufen 11 und 12 mit mehr als 20 Jahren im Unternehmen bis zu 209.000 Euro erhalten.

Für Beschäftigte der Stufen 7 und 8 mit fünf bis zehn Jahren Betriebszugehörigkeit sind 71.200 Euro vorgesehen. Mitarbeiter der Stufen 3 und 4 bekommen nach 15 bis 20 Jahren bei VW eine Abfindung von 126.100 Euro.

55.000 Euro Extra für schnelle Entscheidung

Besonders attraktiv soll das Angebot für jene sein, die sich rasch entscheiden. Laut "Manager Magazin" winkt zusätzlich eine Sonderprämie von 55.000 Euro. Dafür müssen die Beschäftigten mindestens fünf Jahre bei VW tätig sein und zwischen dem 16. November und dem 4. Dezember ihr Interesse bekunden. Anschließend muss der Aufhebungsvertrag innerhalb von 14 Tagen unterschrieben werden.

Allerdings ist die Zahl der möglichen Abschlüsse begrenzt. VW rechnet dem Bericht zufolge mit lediglich einigen Hundert zusätzlichen Aufhebungsverträgen. Sollten sich mehr Mitarbeiter melden als Budget vorhanden ist, entscheidet der Zeitpunkt der Interessensbekundung.

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Außerdem gilt das Prinzip der doppelten Freiwilligkeit: Nicht nur die Beschäftigten, auch Volkswagen selbst müssen einem Aufhebungsvertrag zustimmen.

Bereits Abfindungen von 400.000 Euro

Die Idee ist aber keinesfalls neu: Ein Abfindungsprogramm für Mitarbeiter in der Verwaltung und Entwicklung läuft bei VW in Deutschland bereits seit 2024. Dabei wurden laut Bericht teilweise sogar 400.000 Euro und mehr ausbezahlt.