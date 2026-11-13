i Heute.at ist Österreichs Erfolgsportal. Sabine Hertel Erneut private Online-Nr.-1 ÖWA 10/26: Heute.at schon mit über 50 % Reichweite Das "Heute"-Einzelangebot wächst weiter und erreicht bereits jeden zweiten Internetnutzer im Land. Heute.at bleibt Österreichs private Online-Nr.-1. Von Newsdesk Heute 13.11.2026, 11:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nächster großer Digital-Erfolg für das "Heute"-Medienhaus: Bereits 3.635.081 Unique User steuerten im Oktober 2026 Heute.at als Einzelangebot im Web an – das bescheinigt die Unabhängige Österreichische Webanalyse (ÖWA) in ihrer am Freitag (13.11.2026) veröffentlichten Studie.

Schon über 50 Prozent Reichweite

Gegen den allgemeinen Markttrend wächst Heute.at weiter. So sind binnen eines Monats nochmals 66.000 Leserinnen und Leser hinzugekommen. Die neue Reichweite liegt nun bereits bei 50,1 Prozent der österreichischen Internetnutzer ab 14 Jahren.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Damit behauptet Heute.at zum siebten Mal in Serie die Position als Österreichs größtes privatwirtschaftlich geführtes Medium im Einzelangebots-Ranking. Der Vorsprung auf den nächstgereihten Mitbewerber (siehe Grafik) beträgt bereits 220.000 Unique User, der drittplatzierte "Kurier" hat schon über eine Million (!) Unique User Rückstand auf Heute.at.

Die konsequente Online-first-Strategie der Redaktion und die digitale Expertise von CTO Alexander Ottitzky und seinem Technik-Team sorgten einmal mehr auch für eine intensive Nutzung der "Heute"-Digitalinhalte: Bei den Unique Clients – also der Anzahl der unterschiedlichen Endgeräte, von denen aus auf Heute.at zugegriffen wurde – wurde die 6-Millionen-Marke durchbrochen.

Im Oktober verzeichnete das Einzelangebot insgesamt mehr als 33 Millionen Visits und beeindruckende 116.199.543 Seitenaufrufe ("Page Impressions").

Die durchschnittliche Usetime lag bei 4 Minuten und 9 Sekunden pro Besuch. Frauen sind in der Leserschaft von Heute.at mit 52,5 Prozent in der Mehrheit. Für alle Werbekunden des Hauses liefert Heute.at den unschlagbaren Mix aus nationaler Sichtbarkeit, hoher Nutzung und innovativen Werbelösungen.

Danke an Millionen treue Leserinnen und Leser!

"Heute"-Chefredakteur Clemens Oistric Sabine Hertel

"Heute"-Chefredakteur Clemens Oistric: "Dass wir Millionen Menschen mit unserem Journalismus erreichen zeigt, dass wir unserem Publikum im Alltag nahe sind und die Sprache der Österreicherinnen und Österreicher sprechen. Im Namen des gesamten 'Heute'-Teams bedanke ich mich von Herzen für die große Loyalität."

Einmal mehr bleibt auch das "Heute"-Dachangebot – also Heute.at kombiniert mit Newsflix.at – mit 3.640.084 Unique Usern (50,2 Prozent Reichweite) Österreichs private Online-Nummer-1.

Unique User, Unique Clients, Visits und Page Impressions

➤ Die Zahl der Unique User gibt an, wie viele einzelne Nutzer aus Österreich (14 Jahre und älter) innerhalb eines Monats Kontakt mit einem Portal hatten.

➤ Die Zahl der Unique Clients gibt an, mit wie vielen unterschiedlichen Geräten innerhalb eines Monats auf eine Website zugegriffen wird. Jedes Gerät (z. B. Computer, Smartphone) wird im Beobachtungszeitraum nur einmal gezählt.

➤ Die Zahl der Visits gibt an, wie viele zusammenhängende Besuche auf einer Website verzeichnet werden. Dabei dauert ein Visit höchstens 30 Minuten.

➤ Klickt ein Nutzer während eines Visits mehrere Artikel an, erzeugt er dabei jedes Mal eine Page Impression, also einen Seitenaufruf.

Beispiel: Besucht eine Leserin mit ihrem Smartphone täglich zweimal Heute.at und klickt dabei jedes Mal fünf Artikel an, dann entstehen durch diesen Unique Client (Smartphone) pro Tag zwei Visits und zehn Page Impressions. Quellen: ÖWA April 2024 (Einzelangebote), AIM 2023

Quelle: ÖWA Oktober 2026, Einzelangebote bzw. Dachangebote, Basis österreichische Internetnutzer ab 14 Jahre