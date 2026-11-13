i 2,40 Euro pro Paket zusätzlich – die Menge hat sich auch deswegen deutlich verringert. Warda-Network/Thomas Unterberger/Leserreporter Post-Bilanz Paketsteuer knallhart: Versand bricht deutlich ein Die neue Paketsteuer zeigt Wirkung: Bei der Österreichischen Post kommen weniger Packerln an. Auch andere Gebühren bremsen den Versand. Von Newsdesk Heute 13.11.2026, 08:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die neue Paketsteuer und die Zollabgabe zeigen Wirkung! Seit Oktober gilt in Österreich eine Abgabe von zwei Euro für große Onlinehändler. Jetzt bekommt auch die Österreichische Post die Folgen zu spüren. Laut Postchef Walter Oblin hat die neue Steuer zu einem Rückgang des Paketvolumens um zehn Prozent geführt.

Noch heftiger fällt das Minus bei Sendungen aus Ländern außerhalb der EU aus. Hier verzeichnet die Post gegenüber dem ersten Halbjahr 2026 einen Einbruch von 30 Prozent. Dafür sind allerdings auch neue EU-Gebühren verantwortlich.

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Diese Gebühren treffen Online-Kunden

Wer im Internet bestellt, muss seit heuer mit zusätzlichen Kosten rechnen. Seit Juli gilt ein EU-Pauschalzoll von drei Euro für Waren aus Nicht-EU-Ländern mit einem Wert unter 150 Euro.

Am 1. November kam eine weitere Bearbeitungsgebühr von zwei Euro dazu. Diese kann je nach Warenkategorie sogar mehrfach anfallen. Zusätzlich können Einfuhrumsatzsteuer und Bearbeitungsentgelte der Zustelldienste fällig werden.

Wichtig: Händler müssen alle Gebühren beim Bestellvorgang klar ausweisen. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) empfiehlt deshalb, vor dem Kauf genau hinzuschauen.

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Postchef spricht von schwierigem Markt

Die vielen neuen Abgaben sorgen laut Oblin für Verunsicherung. Auffällig: Es werden weniger, dafür aber größere Pakete verschickt.

Für das letzte Quartal erwartet die Post einen Rückgang der Paketmengen im oberen einstelligen Prozentbereich. Auf das Gesamtjahr gesehen dürfte die Zahl der Pakete wegen des starken ersten Halbjahres trotzdem steigen. Der Paketmarkt sei "brutal herausfordernd", so Oblin.

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Jeder Vierte ändert sein Bestellverhalten

Auch bei den Österreichern hinterlässt die Paketsteuer Spuren. Laut einer Spectra-Umfrage hat ein Viertel der befragten Paketempfänger sein Verhalten bereits geändert oder plant das noch. 37 Prozent bewerten die Steuer als "sehr negativ".

Der Handelsverband kritisiert die Abgabe scharf. Geschäftsführer Rainer Will betont, dass weniger Pakete nicht automatisch weniger Bestellungen bedeuten. Vielmehr würden mehrere Einkäufe in einer Sendung zusammengefasst.

Dass die Paketsteuer mehr Kunden in heimische Geschäfte bringt, bezweifelt der Verband. "Von einer paketsteuerbedingten Umsatzverschiebung in den stationären Handel kann hierzulande leider keine Rede sein, tendenziell ist eher das Gegenteil der Fall", erklärt Will.