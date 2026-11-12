i Der deutsche Autohersteller VW steckt in der Krise. IMAGO/Uwe Meinhold Bittere Zahlen Nur zwölf Euro pro Auto! VW macht kaum noch Gewinn Volkswagen steckt tief in der Krise: Laut einer neuen Studie bleiben dem deutschen Autobauer nur zwölf Euro Gewinn pro verkauftem Auto. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 19:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Krise beim deutschen Autohersteller VW spitzt sich immer weiter zu. Eine neue Studie von Center of Automotive Management (CAM) fördert erschreckende Zahlen zutage. Demnach soll der Konzern pro Auto nur noch einen Gewinn von zwölf Euro erwirtschaften. Vor allem hohe Sonderbelastungen drücken das Ergebnis. Diese summieren sich laut (CAM) auf 8,7 Milliarden Euro.

Die am Donnerstag veröffentlichte Untersuchung zeigt, wie schwierig die Lage für Volkswagen in einem angespannten Marktumfeld ist. Der Konzern kämpft mit geringen Gewinnmargen und liegt damit deutlich hinter zahlreichen Konkurrenten. Die bereinigte Marge beträgt lediglich 3,8 Prozent. Um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, müsse VW deshalb sowohl seine Kostenbasis als auch seine Ertragskraft verbessern.

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Autobranche kämpft mit sinkenden Gewinnen

Doch nicht nur Volkswagen hat mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen. Auch in der gesamten Autobranche geraten die Gewinne zunehmend unter Druck. Nach den ersten neun Monaten lag die durchschnittliche Rendite der Hersteller bei 3,6 Prozent. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es noch vier Prozent. Zwei Drittel der untersuchten Unternehmen erwirtschafteten weniger Gewinn.

"Wenn der Gewinn fast sechsmal stärker sinkt als der Umsatz, ist das ein Alarmsignal für die Branche", erklärte Stefan Bratzel, Direktor des CAM. Ihm zufolge müsse die Transformation daher stärker auf profitable Innovationen und effizientere Strukturen ausgerichtet werden.

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Mercedes legt zu

Im Branchenschnitt lag der Gewinn pro verkauftem Auto bei 1.363 Euro. Ein Jahr zuvor waren es noch 1.409 Euro gewesen. Besonders gut schnitt Mercedes ab: Der Hersteller konnte seinen Gewinn je Fahrzeug um 31 Prozent auf 4.198 Euro steigern.

Bei BMW fiel das Ergebnis hingegen deutlich schwächer aus. Mit 3.059 Euro pro verkauftem Auto verdiente der Konzern rund ein Drittel weniger als im Vorjahr. Auch Toyota und General Motors erzielten überdurchschnittliche Gewinne.

Tesla kam auf 1.335 Euro je Fahrzeug und lag damit knapp unter dem Branchenschnitt. Ford, BYD, Chery und Suzuki erreichten Werte zwischen 994 und 1.254 Euro. Noch geringer fielen die Gewinne bei mehreren chinesischen Herstellern aus. Geely, SAIC und Great Wall kamen auf rund 700 Euro pro verkauftem Auto. Die Opel-Mutter Stellantis blieb mit gerade einmal 250 Euro im Hintertreffen.