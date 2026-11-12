i Alle Behörden haben grünes Licht gegeben: Chinesen halten künftig die Mehrheit an der MediaMarkt-Mutter Ceconomy. iStock Chinesen übernehmen Mega-Deal fix! Das ändert sich jetzt bei MediaMarkt E-Commerce-Gigant JD.com hat die Übernahme der MediaMarkt-Mutter Ceconomy erfolgreich abgeschlossen. Für Kunden soll sich dadurch einiges ändern. Von Team Wirtschaft 12.11.2026, 19:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Paukenschlag im europäischen Elektronikhandel: Die Übernahme der Ceconomy AG – der Muttergesellschaft von MediaMarkt, Saturn und MediaWorld – durch den chinesischen Online-Riesen JD.com ist unter Dach und Fach. Wie die beiden Unternehmen am Donnerstag bekannt gaben, wurden alle behördlichen Bedingungen, darunter die Fusionskontrolle und die Prüfung drittstaatlicher Subventionen durch die EU, erfüllt.

Mehrheit um 1,33 Milliarden Euro gesichert

Über seine deutsche Tochtergesellschaft sicherte sich JD.com 59,8 Prozent des Grundkapitals und der Stimmrechte von Ceconomy für 1,335 Milliarden Euro. Gemeinsam mit Partner Convergenta, der weiter 25,3 Prozent hält, kontrolliert das Bündnis nun 85,2 Prozent der Anteile.

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Mit dem Deal entsteht ein Schwergewicht am europäischen Elektronikmarkt: Ceconomy betreibt in elf Ländern mehr als 1.000 Fachmärkte, beschäftigt rund 50.000 Mitarbeiter und verzeichnet jährlich 2,2 Milliarden Kundenkontakte. Durch die Partnerschaft soll nun "Europas führende Plattform der nächsten Generation für Unterhaltungselektronik" entstehen.

Schnellere Lieferungen und größere Auswahl

Für Konsumenten versprechen die Konzerne spürbare Verbesserungen. Ceconomy erhält Zugriff auf die Technologie- und Logistikkapazitäten von JD.com. Das soll künftig für eine größere Produktauswahl, einen schnelleren Marktstart neuer Technik-Trends sowie deutlich kürzere Lieferzeiten sorgen. "Wir können nun damit beginnen, unsere Vision umzusetzen und zum Leben zu erwecken", erklärt JD.com-CEO Sandy Xu.

Ceconomy-Chef Remko Rijnders spricht vom Beginn eines neuen Kapitels: "Dabei verbinden wir unsere lokale Expertise und unsere Kundenbeziehungen mit den Technologie- und Logistikkompetenzen von JD.com, um europäischen Verbrauchern ein noch besseres Erlebnis zu bieten."

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Marken und Standorte bleiben eigenständig

Trotz des neuen Mehrheitseigentümers aus China soll sich an den Strukturen vor Ort nichts ändern. Ceconomy bleibt ein eigenständiges europäisches Unternehmen mit einer unabhängigen Technologieplattform. Weder beim Management noch bei der Markenarchitektur sind wesentliche Einschnitte geplant – auch bestehende Betriebsvereinbarungen und Tarifverträge bleiben unverändert in Kraft.