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Mercedes will weitere Investitionen in Deutschland stoppen. Auch Werksschließungen stehen im Raum.
Mercedes will weitere Investitionen in Deutschland stoppen. Auch Werksschließungen stehen im Raum.
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Standorte in Gefahr

Mercedes stoppt alle Investitionen in Deutschland

Mercedes will weitere Investitionen in Deutschland stoppen. Auch Werksschließungen und Verlagerungen ins Ausland werden wahrscheinlicher.
Von Newsdesk Heute
12.11.2026, 22:45
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Beim deutschen Autobauer Mercedes könnten weitere Standorte vor dem Aus stehen. Laut einem Bericht des "Handelsblatt" will der Konzern vorerst sämtliche zusätzlichen Investitionen in Deutschland auf Eis legen. Auch Werksschließungen und eine Verlagerung der Produktion ins Ausland werden damit wahrscheinlicher.

Wie die Zeitung berichtet, kündigte Produktionsvorstand Michael Schiebe den Schritt in einem Interview im Mercedes-Intranet an. "Wir haben im Vorstand gemeinsam entschieden, alle weiteren Investitionen in die deutschen Standorte zu stoppen."

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Verhandlungen ohne Ergebnis

Hintergrund sind die seit Monaten laufenden Gespräche zwischen der Konzernführung und den Arbeitnehmervertretern über Einsparungen an den deutschen Standorten. Eine Einigung ist bislang nicht in Sicht.

Auch Arbeitsdirektorin Britta Seeger sieht derzeit keine Lösung: "Trotz intensiver Gespräche zeichnet sich derzeit leider noch kein Lösungskorridor ab."

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Deshalb prüft Mercedes nun offenbar auch die Zukunft einzelner Werke. "Daher sind wir nun gezwungen, konkret und detailliert zu prüfen, welche Standorte wir uns in Deutschland noch leisten können."

red, 12.11.2026, 22:45
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