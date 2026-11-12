i Nvidia-Chef Jensen Huang trat zurück. Reuters Nvidia-Anleger ist sauer 5.000 Euro weg, weil Huang "Hose nicht im Griff hat" Beben bei Nvidia! Nach dem Rücktritt von Konzernchef Jensen Huang rauschte die Aktie in den Keller. Auch Kleinanleger leiden darunter. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 21:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der US-Chip-Gigant Nvidia steckt in der Krise: Nach seinen Affären mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin und einer unterstellten Führungskraft des Unternehmens trat Konzernchef Jensen Huang zurück.

Eine Reaktion an den Börsen folgte: Zum Start des US-Handels war die Aktie um rund 13 Prozent abgestürzt, danach folgte sogar ein zwischenzeitlicher Rückgang von 14 Prozent. Der Kurs lag zuletzt bei 161,53 Dollar, was ein Minus von 7,03 Prozent bedeutet.

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"Dachte, ich seh' nicht richtig"

Dies führte auch zu Verlusten bei privaten Kleinanlegern. In "Vertraulich! Der Politik-Vodcast" der "Bild" schilderte ein Betroffener seine Lage. Der Mann habe vor sechs Jahren in Nvidia investiert und sei inzwischen auch ein Fan des Unternehmens geworden.

Wie viele andere Anleger machte auch er eine schockierende Entdeckung in seinem Onlinedepot. "Ich dachte, ich seh' nicht richtig", klagte der Mann. An einem Tag habe der Anleger rund 5000 Euro verloren, weil Huang seine Hose nicht im Griff gehabt habe, so der Anleger.

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Finanzchefin übernimmt

Unter Huangs Führung wurde Nvidia von einem Grafikkartenhersteller zu einem der wichtigsten Chip-Lieferanten für künstliche Intelligenz. Zwischenzeitlich betrug der Börsenwert des Unternehmens über fünf Billionen Dollar.

Der Konzern soll nun von Finanzchefin Colette Kress geleitet werden. Ob sie diesen Posten dauerhaft übernehmen wird, bleibt offen. Seitens der Anleger wird befürchtet, dass das Wachstum von Nvidia durch den Führungswechsel gebremst werden könnte.