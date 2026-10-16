i Für den Oberösterreicher ist jede Lieferung eine Erleichterung, jetzt muss er mehr für diese Leistung bezahlen (Symbolfoto). iStock, Reuters "Wird schnell Belastung" Oberösterreicher verzweifelt an neuer Paketsteuer Ein Oberösterreicher ärgert sich über die Paketsteuer. Der Mann ist aufgrund seiner Behinderung auf Lieferungen angewiesen. Von Österreich Heute 16.10.2026, 14:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die neue Paketsteuer versetzt immer noch in Aufruhr. Seit zwei Wochen werden pro Paket 2,40 Euro eingehoben (inklusive Umsatzsteuer). Eigentlich sollte es die großen Händler treffen (siehe Kasten unten), aber viele geben die Zusatzkosten zur Gänze an die Kunden ab.

"Ich sitz im Rollstuhl, einkaufen ist für mich etwas schwerer und ich kann nicht viel auf einmal mitnehmen", schreibt ein Mann jetzt im Sozialen Medium Reddit. Er ist wegen seiner Behinderung in vielen Fällen auf Lieferungen angewiesen: "Daher ist bestellen ein Segen für mich."

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Dieser Mann ist jetzt schwer verärgert. Auf Reddit schildert er, warum ihn die zusätzlichen Kosten besonders hart treffen.

"Kann schnell zur Belastung werden"

Die neue Abgabe empfindet der Mann als diskriminierend. Schließlich seien Menschen mit eingeschränkter Mobilität besonders auf solche Dienste angewiesen.

Die Paketsteuer beträgt grundsätzlich 2 Euro. Inklusive 20 Prozent Umsatzsteuer sind es 2,40 Euro. Betroffen sind große Versandhändler beziehungsweise Plattformen mit mehr als 100 Millionen Euro Versandhandelsumsatz in Österreich.

"Und der Betrag mag klein erscheinen, aber er summiert sich schnell und gerade wenn man nicht viel verdient, kann das schnell zur Belastung werden", ärgert er sich. Um sein Posting ist eine rege Diskussion online entstanden.

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Ministerium erklärt, wie man sparen kann

"Heute" fragte beim Finanzministerium nach. Dort stellt man klar, dass die Paketsteuer nicht bei jeder Lieferung anfällt.

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"Sie ist nur zu bezahlen, wenn man auf den großen Plattformen (mit mehr als 100 Millionen Euro Versandhandelsumsatz in Österreich) bestellt und wenn diese Händler die Abgabe den Kundinnen und Kunden weiterverrechnen. Das tun nicht alle", erklärt das Ministerium.

Laut Finanzministerium können Kunden die Gebühr auf mehreren Wegen vermeiden. So fällt bei Click & Collect, also Onlinebestellungen mit Abholung im Geschäft, keine Paketsteuer an.

Auch wer direkt in einem Geschäft bestellt und sich die Ware anschließend nach Hause liefern lässt, zahlt laut Ministerium keine Abgabe. Ebenso sind Essenszustellungen ausgenommen.