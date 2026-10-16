i ? Unfall in Krenglbach Autofahrer kommt von Straße ab und kracht in Baum In Krenglbach (Bezirk Wels-Land) ist Freitagfrüh ein Pkw aus bislang unbekannten Gründen frontal gegen einen Baum gekracht. Der Lenker wurde verletzt. Von André Wilding 16.10.2026, 10:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Einsatzkräfte zweier Feuerwehren wurden Freitagfrüh mit dem Einsatzstichwort "Brand Pkw im Freien" auf die L519 Innbachtalstraße, Gewerbepark, ins Gemeindegebiet von Krenglbach alarmiert, nachdem dort ein Pkw aus noch unbekannten Gründen von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum gekracht ist.

Pkw schwer beschädigt

Der Wagen wurde dabei schwer beschädigt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte hinsichtlich des befürchteten Brandes Entwarnung gegeben werden, die "Rauchentwicklung" dürfte auf die Auslösung der Airbags zurückzuführen gewesen sein.

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Der Lenker wurde bei dem Unfall verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab.

Der verunfallte Wagen wurde vom verständigten Abschleppunternehmen abtransportiert, Feuerwehr und Polizei führten in der Folge die abschließenden Aufräumarbeiten durch.

Innbachtalstraße gesperrt

Die L519 Innbachtalstraße war zwischen Krenglbach und Geisensheim, im Bereich der Unfallstelle, für etwa eine halbe Stunde gesperrt und zwischendurch abwechselnd auf einer Fahrspur passierbar.

Die Bilder des Tages i ?

Die Feuerwehr leitete den Verkehr abwechselnd an der Einsatzstelle vorbei.