i Macht bald in Wels auf: "Berlinzer Döner"-Chef und Influencer Cem. Berlinzer Döner, Instagram (KI-Collage) Aktion auf Instagram "4.000 Likes?" – Kebab-König lockt nun mit 1-Cent-Döner Kebab um 1 Cent ... Gibt's nicht? Möglicherweise bald doch – und zwar in Wels. "Berlinzer Döner" appelliert jetzt an seine zahlreichen Follower. Von Tobias Prietzel 16.10.2026, 04:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie sind seit geraumer Zeit in vieler Munde: die Köstlichkeiten von Berlinzer Döner. Jetzt wagt das Unternehmen erstmals den Schritt raus aus der Landeshauptstadt. In wenigen Tagen wird eine Filiale in Wels eröffnet.

Und dafür hat sich Influencer und Gastronom Cem etwas Besonderes einfallen lassen: Um das Interesse an dem künftigen vierten Standort hochzuschrauben, stellt er einmal mehr Kebab zum Kampfpreis in Aussicht.

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Was es dafür braucht? Möglichst viele Likes für den betreffenden Insta-Post. Der soll 4.000 Herzerl erreichen, dann kommt in den Genuss einer extrem günstigen Speise.

"Also Gas geben", betont Cem augenzwinkernd. Der Post solle gelikt, geteilt und kommentiert werden. "Lasst es jeden wissen!" Nicht ganz ernstgemeinter Nachsatz: Erreiche man die Zahl, werde Wels "auseinandergenommen".

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"Ein bisschen gruseliger"

Etwas Zeit bleibt jedenfalls noch: Der Messestadt-Imbiss macht am 31. Oktober, also zu Halloween, auf. "Damit's für den einen oder anderen ein bisschen gruseliger wird", so der gewiefte Wirt.