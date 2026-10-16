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Der junge Steirer war viel zu schnell unterwegs.
Der junge Steirer war viel zu schnell unterwegs.
Polizei (Archiv, Symbolbild)
Auf A9 gestoppt

Polizei ist fassungslos, was Raser (23) alles gesteht

Ein 23-Jähriger raste mit 187 km/h über die A9 bei Spital am Pyhrn. Bei der Polizeikontrolle stellte sich heraus: Sein Führerschein war bereits weg.
Von André Wilding
16.10.2026, 08:17
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Mit ordentlich Tempo war ein junger Steirer am Donnerstagabend auf der Pyhrnautobahn (A9) unterwegs.

Im Bereich des Bosrucktunnels bei Spital am Pyhrn (Oberösterreich) geriet der 23-Jährige gegen 21.50 Uhr in eine Laserkontrolle der Polizei.

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Die Beamten staunten nicht schlecht: Das Messgerät zeigte eine Geschwindigkeit von 187 km/h an.

Führerschein war bereits entzogen

Die Polizisten stoppten den Mann aus dem Bezirk Leoben, der in Richtung Voralpenkreuz unterwegs war, und führten eine Kontrolle durch.

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Dabei kam ein weiteres Detail ans Licht: Der 23-Jährige erklärte den Beamten, dass er derzeit gar keine gültige Lenkberechtigung besitzt.

Der Grund: Sein Führerschein war ihm bereits zuvor entzogen worden. Warum der Steirer seine Lenkberechtigung verloren hatte, geht aus den vorliegenden Polizeiangaben nicht hervor.

wil, 16.10.2026, 08:17
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