Polizei ist fassungslos, was Raser (23) alles gesteht

Mit ordentlich Tempo war ein junger Steirer am Donnerstagabend auf der Pyhrnautobahn (A9) unterwegs.
Im Bereich des Bosrucktunnels bei Spital am Pyhrn (Oberösterreich) geriet der 23-Jährige gegen 21.50 Uhr in eine Laserkontrolle der Polizei.
Die Beamten staunten nicht schlecht: Das Messgerät zeigte eine Geschwindigkeit von 187 km/h an.
Die Polizisten stoppten den Mann aus dem Bezirk Leoben, der in Richtung Voralpenkreuz unterwegs war, und führten eine Kontrolle durch.
Dabei kam ein weiteres Detail ans Licht: Der 23-Jährige erklärte den Beamten, dass er derzeit gar keine gültige Lenkberechtigung besitzt.
Der Grund: Sein Führerschein war ihm bereits zuvor entzogen worden. Warum der Steirer seine Lenkberechtigung verloren hatte, geht aus den vorliegenden Polizeiangaben nicht hervor.