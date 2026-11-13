i Nvidia-Chef Jensen Huang soll eine Affäre mit einer mutmaßlichen China-Spionin gehabt haben. Montage: REUTERS, Faksimile 1.400.000.000.000 Euro 1,4 Billionen Euro weg! Sex-Skandal erschüttert Nvidia Mindestens zwei Affären, ein Chef-Rücktritt und ein gewaltiger Börsenabsturz! Der Chip-Riese Nvidia verliert massiv an Wert. Von Newsdesk Heute 13.11.2026, 11:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Sex-Skandal erschüttert einen der wertvollsten Konzerne der Welt! Nvidia-Gründer Jensen Huang (63) musste nach der Enthüllung zweier außerehelicher Affären seinen Chefposten räumen (gerade werden Gerüchte um eine dritte Affäre laut). An der Börse geht es für den amerikanischen Chip-Giganten steil bergab. Innerhalb von sechs Wochen verlor Nvidia rund 1,6 Billionen Dollar an Börsenwert, das berichtet CNBC. Das entspricht umgerechnet rund 1,4 Billionen Euro (1.400.000.000.000 Euro).

Besonders brisant: Eine der beiden Affären soll Huang mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin gehabt haben. Die zweite Beziehung betraf laut einem Bericht der "New York Times" eine Mitarbeiterin aus der Führungsebene des Unternehmens.

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Fremdgeh-Skandal kostet Chef den Job

33 Jahre lang stand Huang an der Spitze des Konzerns, den er selbst mitgegründet hatte. Doch jetzt ist Schluss! Nachdem am vergangenen Wochenende die erste Affäre öffentlich geworden war, entschuldigte sich Huang in einem Schreiben an seine Mitarbeiter dafür, seiner Frau untreu gewesen zu sein.

Am Mittwoch folgte der nächste Paukenschlag: Die "New York Times" berichtete über eine weitere Affäre mit der Vizepräsidentin der Gesundheitssparte von Nvidia.

Der Verwaltungsrat trat daraufhin zu einer Krisensitzung zusammen. Am Donnerstag legte Huang schließlich seinen Posten nieder.

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Nvidia-Aktie stürzt weiter ab

An der Wall Street sorgten die Enthüllungen für zusätzliche Nervosität. Allein am Donnerstag verlor die Nvidia-Aktie 4,3 Prozent. Seit Wochenbeginn summierte sich das Minus damit auf elf Prozent.

Insgesamt hat die Aktie innerhalb von sechs Wochen rund 29 Prozent ihres Wertes eingebüßt. Nvidia steuert damit auf die sechste Verlustwoche in Folge zu. Eine derart lange Negativserie gab es zuletzt 2012.

Allerdings hatte der Kursverfall schon vor dem Sex-Skandal begonnen. Anleger sorgen sich unter anderem wegen steigender Zinsen, der Finanzierung großer KI-Projekte und politischer Entwicklungen in den USA.

Durch den Absturz verlor Nvidia auch seinen Platz vor Apple an der Börse.

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Jetzt muss eine Frau den Konzern retten

Nach Huangs Abgang übernimmt Finanzchefin Colette Kress vorübergehend die Führung. Der Verwaltungsrat sucht bereits nach einem dauerhaften Nachfolger.

Auf Kress wartet gleich die nächste Bewährungsprobe: Am Dienstag präsentiert Nvidia seine Quartalszahlen.

Analysten rechnen mit einem Umsatz von 108,9 Milliarden Dollar, ein Plus von 91 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Doch selbst starke Geschäftszahlen könnten die Anleger vorerst nicht beruhigen. Experten befürchten, dass der überraschende Abgang des langjährigen Konzernchefs die Aktie noch länger belasten könnte.