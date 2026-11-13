i Uouorose informiert über mehrere Produktrückrufe. UOUOROSE ("Heute"-Collage) Rückrufwelle bei Uouorose Erstickungsgefahr! Mehrere Plüschtiere zurückgerufen Gleich vier Plüsch- und Dekoartikel werden bei Uouorose zurückgerufen. Bei den Artikeln können sich Kleinteile lösen – es besteht Erstickungsgefahr. Von Newsdesk Heute 13.11.2026, 09:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eltern sollten jetzt einen Blick auf die Spielsachen ihrer Kinder werfen. Mehrere Plüsch- und Dekorationsartikel werden zurückgerufen. Grund dafür ist eine amtliche Untersuchung, bei der ein Sicherheitsrisiko festgestellt wurde.

Bei den Artikeln können sich kleine Teile lösen. Werden diese von Kindern verschluckt, besteht Erstickungsgefahr. Die Warnung fällt deutlich aus: "Bitte verwenden Sie das genannte Produkt nicht weiter! Es besteht Gesundheitsgefahr für Kinder."

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Diese vier Produkte sind betroffen

Der Importeur Uouorose GmbH ruft vier Artikel zurück.

Produkte und Chargen betroffen: Plüschtier Hase mit Halskette: Charge MR-158, verkauft von Mai 2025 bis November 2026

Charge MR-158, verkauft von Mai 2025 bis November 2026 Plüschfigur Känguru : Charge MR235, verkauft von Mai 2025 bis November 2026

Charge MR235, verkauft von Mai 2025 bis November 2026 Schlüsselanhänger und Dekorationsset: Charge YS609, verkauft von Oktober 2026 bis November 2026

Charge YS609, verkauft von Oktober 2026 bis November 2026 Plüschraupe: Charge MR589, verkauft von Mai 2025 bis November 2026

Kunden sollten die Artikelbezeichnungen und Chargennummern überprüfen, um festzustellen, ob sie eines der zurückgerufenen Produkte besitzen.

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Geld gibt es auch ohne Kassabon zurück

Wer einen der betroffenen Artikel gekauft hat, kann ihn in der jeweiligen Verkaufsfiliale zurückgeben. Der Kaufpreis wird vollständig erstattet. Ein Kassabon ist dafür nicht erforderlich.

Diese Warnung bedeutet nicht, dass die Gefährdung durch unser Unternehmen verursacht wurde.