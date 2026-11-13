Erstickungsgefahr! Mehrere Plüschtiere zurückgerufen

Eltern sollten jetzt einen Blick auf die Spielsachen ihrer Kinder werfen. Mehrere Plüsch- und Dekorationsartikel werden zurückgerufen. Grund dafür ist eine amtliche Untersuchung, bei der ein Sicherheitsrisiko festgestellt wurde.
Bei den Artikeln können sich kleine Teile lösen. Werden diese von Kindern verschluckt, besteht Erstickungsgefahr. Die Warnung fällt deutlich aus: "Bitte verwenden Sie das genannte Produkt nicht weiter! Es besteht Gesundheitsgefahr für Kinder."
Der Importeur Uouorose GmbH ruft vier Artikel zurück.
Kunden sollten die Artikelbezeichnungen und Chargennummern überprüfen, um festzustellen, ob sie eines der zurückgerufenen Produkte besitzen.
Wer einen der betroffenen Artikel gekauft hat, kann ihn in der jeweiligen Verkaufsfiliale zurückgeben. Der Kaufpreis wird vollständig erstattet. Ein Kassabon ist dafür nicht erforderlich.
Diese Warnung bedeutet nicht, dass die Gefährdung durch unser Unternehmen verursacht wurde.