i Die Panne bei Microsoft sorgte in vielen Büros für Stillstand. Reuters IT-Desaster 6,35 Milliarden Euro! So teuer ist die Microsoft-Panne Ein weltweiter Ausfall von Microsoft-Diensten legt Unternehmen und Behörden lahm. Die wirtschaftlichen Schäden könnten enorm sein. Von Newsdesk Heute 13.11.2026, 21:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit Donnerstagabend kämpft Microsoft weltweit mit massiven Störungen seiner Office-365-Dienste. Outlook, Teams und weitere Programme funktionieren nur eingeschränkt oder gar nicht. Unternehmen und Behörden standen vielerorts still.

Auf der Website Downdetector wurden in der Spitze mehr als 130.000 Ausfälle allein in den USA gemeldet. Auch in Europa und Österreich sind zahlreiche Nutzer betroffen. Sogar sensible Regierungsbereiche wurden lahmgelegt.

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Die Probleme bei Microsoft könnten schwere Folgen für die Weltwirtschaft haben. Unter Berufung auf eine Schätzung der Anderson Economic Group, einem in Michigan ansässigen Thinktank, berichtet CNN, dass der Ausfall zu Produktivitätsverlusten in Höhe sieben Milliarden Dollar (rund 6,35 Milliarden Euro) führen könnte.

Ende der Probleme in Sicht

Wie "n-tv.de" unter Berufung auf den Technologiekonzern berichtet, sei ein fehlerhaftes Update die Ursache des Problems gewesen. Trotz der Rücknahme des Updates war ein Ende der Panne nicht absehbar. Nun dürfte es allerdings Grund zur Hoffnung geben.

Der Konzern meldete mittlerweile große Fortschritte bei der Wiederherstellung seiner weltweit gestörten Dienste. Des Weiteren beobachte man eine "umfassende Erholung und Stabilität". Am Freitagnachmittag konnten Kunden bereits wieder nach und nach ihre Anwendungen nutzen.

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Der Vorfall zeigt, wie abhängig der moderne Arbeitsalltag von Cloud-Diensten ist. Wenn Outlook und Teams ausfallen, steht in vielen Büros die Arbeit still. Experten fordern nun eine stärkere Diversifizierung bei IT-Lösungen.