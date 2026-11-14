i Viele Mitarbeiter können sich ein Nvidia ohne Jensen Huang offenbar nicht vorstellen. Reuters Nach Spionage-Affäre Nvidia-Belegschaft fordert plötzlich Huangs Rückkehr Jensen Huang trat als Nvidia-Chef zurück. Doch über 1.600 Mitarbeiter fordern nun intern seine Rückkehr – sie glauben, die Firma braucht ihn. Von Digital Heute 14.11.2026, 16:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jensen Huang ist nicht mehr Chef von Nvidia. Der 63-Jährige trat zurück, nachdem bekannt geworden war, dass er eine Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin hatte. Nun übernahm Finanzchefin Colette Kress kommissarisch die Führung des Chip-Giganten.

Doch viele Mitarbeiter können sich ein Nvidia ohne Huang offenbar nicht vorstellen. In einem internen Beitrag wurden bereits mehr als 1.600 Kommentare gesammelt, in denen sich Beschäftigte für den Ex-Chef aussprechen.

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"Wenn ihr an die Mission glaubt, holt den Chef zurück", schrieb eine Person, wie "t3n" unter Berufung auf Wired berichtet. Eine weitere kommentierte: "Wir sind alle Menschen und können Fehler machen. Jensen hat so viel Gutes geleistet und verdient eine zweite Chance."

Mitarbeiter überrascht vom schnellen Rücktritt

Laut den Berichten hätten viele Mitarbeiter erwartet, dass der Vorstand seine Untersuchung zunächst abschließen würde, bevor größere Veränderungen folgen. Stattdessen verließ Huang das Unternehmen genau zu dem Zeitpunkt, als die Untersuchung begann.

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"Wenn Amerika den Mann im Stich lässt, der geholfen hat, seine Zukunft aufzubauen, dann verdient diese Welt Jensen Huang nicht", heißt es in einer internen Nachricht.

Börse reagiert nervös

An der Börse sorgte die Affäre für Unruhe. Die Nvidia-Aktie fiel zeitweise um mehr als 14 Prozent auf ein Eineinhalb-Jahres-Tief. In den vergangenen Wochen verlor der Konzern insgesamt rund zwei Billionen Dollar an Börsenwert – mehr als ein Drittel.

Die Suche nach einem neuen CEO wurde eingeleitet. Der Verwaltungsrat kündigte an, sowohl interne als auch externe Kandidaten zu prüfen. Ob Huangs Unterstützer in der Belegschaft Gehör finden, bleibt abzuwarten.