i Der neue Mac Studio richtet sich an extrem anspruchsvolle Anwender und lässt sich mit dem M5 Max oder dem neuen M5 Ultra bestücken. Apple Apples Luxus-Computer Mac Studio mit 512 GB RAM kostet 33.000 Euro Wer Apples neuen Mac Studio voll aufrüsten will, zahlt mehr als für ein Auto. Allein der Arbeitsspeicher schlägt mit 17.000 Euro zu Buche. Von Digital Heute 14.11.2026, 18:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Apple hat die lang erwartete Variante seines Mac Studio mit 512 Gigabyte Arbeitsspeicher nun tatsächlich in den Online-Store gestellt. Doch der Preis dürfte selbst eingefleischten Apple-Fans die Tränen in die Augen treiben.

Wer die maximale Ausstattung haben will, muss zuerst zum M5-Ultra-Prozessor mit 36 Rechen- und 80 Grafikkernen greifen. Denn nur dieser Chip unterstützt derart viel RAM. Allein dieses Upgrade kostet 5.030 Euro.

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Wie "t3n" berichtet, schlägt dann der Sprung von 96 auf 512 Gigabyte Arbeitsspeicher mit satten 17.050 Euro zu Buche. Wer auch noch den SSD-Speicher auf 16 Terabyte aufrüstet, zahlt weitere 8.250 Euro. Macht in Summe: 33.329 Euro.

Teurer als ein Elektroauto

Um den Preis einzuordnen: Ein kompaktes Elektroauto wie der Citroën eC3 kostet in der Basisvariante beim Händler 20.140 Euro.

Nicht für das Home-Office gedacht

Für den voll ausgestatteten Mac Studio bekommt man also fast zwei Autos. Natürlich richtet sich ein solcher Computer nicht an normale Nutzer.

Apple hat Filmemacher im Visier, die hochaufösendes 8K-Material bearbeiten, sowie Datenwissenschaftler, die auf solchen Maschinen KI-Modelle trainieren.

Wer etwa Metas neues lokales KI-Modell Muse Spark Open nutzen will, braucht sogar zwei dieser voll ausgestatteten Mac Studios. Das wären dann fast 67.000 Euro.