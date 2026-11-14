i Die Google Wallet Home Keys machen es möglich, dass auch Pixel-, Xiaomi- oder Motorola-Besitzer ihre Tür per kurzem Antippen öffnen können. Nuki Smart-Home-News Android-User bekommen endlich iPhone-Funktion Nuki bringt digitale Hausschlüssel in Google Wallet. Android-Nutzer können ihre Haustür künftig einfach per Smartphone-Tippen öffnen. Von Digital Heute 14.11.2026, 17:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Manche Funktionen sind so praktisch, dass man sich fragt, wie man vorher ohne sie ausgekommen ist. Eine davon ist Tap to Unlock – das Öffnen der Haustür mit dem Smartphone. Bisher war das bei Nuki-Schlössern nur mit dem iPhone oder Samsung-Handys möglich. Alle anderen Android-Nutzer schauten in die Röhre.

Das ändert sich jetzt. Die Google Wallet Home Keys machen es möglich, dass auch Pixel-, Xiaomi- oder Motorola-Besitzer ihre Tür per kurzem Antippen öffnen können. Der digitale Schlüssel landet dabei direkt in Google Wallet – dort, wo auch Bank- und Kundenkarten gespeichert sind.

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Wie "Inside Digital" berichtet, erweitert das österreichische Unternehmen Nuki sein Keypad 2 NFC um die neue Funktion. Die Nuki-App muss zum Öffnen nicht gestartet werden. Technisch steckt dahinter der neue Smart-Lock-Standard Aliro, eine gemeinsame Sprache für die sichere Kommunikation zwischen Smartphone und Türschloss.

Noch in der Beta-Phase

Ganz so einfach ist der Start allerdings nicht. Google Wallet Home Keys laufen derzeit nur als Vorschau und sind nur für Beta-Tester der Google-Home-App freigeschaltet. Die allgemeine Verfügbarkeit soll laut Nuki bald folgen, ein genaues Datum gibt es noch nicht.

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Für die Nutzung braucht man ein Matter-fähiges Nuki-Schloss (Smart Lock Ultra, Pro, Go oder 4. Generation), den Nuki Keypad 2 NFC und einen Thread-fähigen Hub für die Verbindung mit Google Home. Das Update auf die Google-Play-Services-Version 26.44 vom 9. November bringt die Aliro-Unterstützung auf die Geräte.

Sechs Wege ohne Schlüssel

Mit der neuen Funktion bietet das Nuki Keypad 2 NFC jetzt sechs verschiedene Möglichkeiten, die Tür ohne klassischen Schlüssel zu öffnen: Google Wallet Home Key, Apple Home Key, Samsung Digital Home Key, Tap to Unlock über die Nuki-App, Fingerabdruck und Zahlencode.

Besonders praktisch ist das für Haushalte mit unterschiedlichen Geräten. Hat einer ein iPhone, der andere ein Pixel und das Kind noch gar kein Handy, kommt trotzdem jeder rein. Bis zu 20 Fingerabdrücke, 35 Tap-to-Unlock-Schlüssel und 200 Zutrittscodes finden Platz. Das Nuki Keypad 2 NFC ist für 179 Euro erhältlich.