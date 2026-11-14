i Seit 1. September 2026 gelten neue Führerschein-Regeln in Österreich. Heute Neue Regeln gelten bereits Millionen Österreicher müssen den Führerschein tauschen Millionen Österreicher müssen ihren alten Führerschein bis 2033 tauschen. Seit September gelten außerdem neue Regeln bei Prüfungen und Dokumenten. Von Digital Heute 14.11.2026, 17:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf Österreichs Autofahrer kommen neue Regeln zu. Millionen Menschen müssen ihren alten Führerschein bis 2033 umtauschen. Gleichzeitig gelten seit September bereits mehrere Änderungen bei Prüfungen, Verlust und Gültigkeit der Dokumente.

Wer noch einen alten rosa Papierführerschein oder eine ältere Scheckkarte besitzt, muss sich langfristig auf einen verpflichtenden Umtausch einstellen. Betroffen sind alle Führerscheine, die vor dem 19. Jänner 2013 ausgestellt wurden. Sie müssen spätestens bis zum 19. Jänner 2033 auf das aktuelle EU-Scheckkartenformat umgeschrieben werden.

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In Österreich gibt es dafür keinen gestaffelten Zeitplan nach Geburtsjahrgängen. Du musst also nicht sofort zur Behörde. Die alten Dokumente bleiben bis zum Stichtag grundsätzlich gültig, sofern das Foto eine eindeutige Identifizierung ermöglicht und die persönlichen Angaben noch lesbar sind. Wer möchte, kann den Umtausch bereits jetzt freiwillig erledigen. Die Lenkberechtigung selbst geht durch den Dokumententausch nicht verloren.

Neue Regeln gelten bereits seit September

Unabhängig vom Pflichtumtausch ist am 1. September 2026 die 23. Führerscheingesetz-Novelle in Kraft getreten. Eine Änderung betrifft alle, die bei der Theorie- oder Praxisprüfung durchfallen: Sie dürfen bereits nach zwölf statt bisher 14 Tagen erneut antreten. Für die Klasse AM gilt diese Verkürzung nicht.

Deutlich strenger wird es bei Betrug während der theoretischen Prüfung. Wer beim Schummeln erwischt wird, muss künftig 18 Monate warten, bevor ein neuerlicher Antritt möglich ist. Bisher betrug die Sperre neun Monate. Auch Personen, die technischen Prüfungsbetrug organisieren oder durchführen, können bestraft werden.

Der digitale Führerschein ist da i ?

Länger mit Verlustbestätigung unterwegs

Auch beim Verlust des Führerscheins gibt es eine Erleichterung. Wer sein Dokument verliert oder bestohlen wird, kann mit einer entsprechenden behördlichen Bestätigung künftig acht statt bisher vier Wochen weiterfahren.

Für Lkw- und Busführerscheine der Klassen C und D gilt ab dem 60. Geburtstag ebenfalls eine Änderung. Die bisherige zweijährige Befristung entfällt, stattdessen gilt wieder die reguläre fünfjährige Gültigkeit. Der internationale Führerschein nach dem Wiener Übereinkommen ist künftig drei statt einem Jahr gültig. Für Staaten, die älteren Abkommen unterliegen, bleibt es bei einem Jahr.

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Digitaler EU-Führerschein kommt

Weitere Änderungen sind auf EU-Ebene geplant. Ab 26. November 2027 soll für bestimmte alternativ angetriebene Fahrzeuge eine höhere Gewichtsgrenze von bis zu 4.250 Kilogramm mit dem B-Führerschein möglich sein. Das gilt allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen und nicht pauschal für alle Elektroautos.

Ab November 2028 soll eine zusätzliche Möglichkeit für begleitetes Fahren ab 17 Jahren kommen. Österreich hat mit L17 bereits ein eigenes Modell.

Bis Ende 2030 soll außerdem ein einheitlicher digitaler EU-Führerschein verfügbar sein. Dieser soll am Smartphone abrufbar und in allen Mitgliedstaaten anerkannt werden. Der klassische Führerschein im Kartenformat bleibt aber weiterhin möglich.