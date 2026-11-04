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Die Polizei zog den Autofahrer aus dem Verkehr – die Weiterfahrt wurde untersagt.
Die Polizei zog den Autofahrer aus dem Verkehr – die Weiterfahrt wurde untersagt.
Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger (Archiv, Symbolbild)
Bei Kontrolle aufgeflogen

45-Jähriger fuhr 12 Jahre mit abgelaufenem Führerschein

Bei einer Verkehrskontrolle in Laakirchen flog jetzt ein 45-jähriger Autofahrer auf. Sein Führerschein war bereits seit 2014 abgelaufen.
Von André Wilding
04.11.2026, 07:51
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Damit hatte der 45-Jährige wohl nicht gerechnet! Am Dienstagnachmittag wurde ein Autofahrer aus dem Bezirk Gmunden im Stadtgebiet von Laakirchen (OÖ) von der Polizei angehalten.

Bei der Kontrolle machten die Beamten eine erstaunliche Entdeckung: Der Führerschein des Mannes war seit zwölf Jahren nicht mehr gültig.

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Gegen 16.10 Uhr überprüften die Polizisten die Dokumente des Lenkers. Dabei stellte sich heraus, dass dessen Führerschein bereits im Jahr 2014 abgelaufen war.

Polizei untersagt Weiterfahrt

Besonders bemerkenswert: Der 45-Jährige erklärte gegenüber den Beamten, dass er schon seit mehreren Jahren mit dem abgelaufenen Dokument unterwegs sei.

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Für den Mann war die Fahrt damit jedenfalls zu Ende. Die Polizisten nahmen ihm den ungültigen Führerschein ab und untersagten die Weiterfahrt.

Der 45-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

wil, 04.11.2026, 07:51
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