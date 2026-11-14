i Delani Diekmeier (r.) kämpft seit Anfang 2025 gegen Krebs. IMAGO/APress International Bewegende Worte Delani Diekmeier (15) spricht erstmals über ihren Krebs Delani Diekmeier kämpft seit Anfang 2025 gegen Krebs. Jetzt spricht die 15-Jährige erstmals selbst über ihre Erkrankung. Von Newsdesk Heute 14.11.2026, 21:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Delani Diekmeier (15) lässt sich von ihrer schweren Krebserkrankung nicht unterkriegen. Die Tochter von Ex-Fußballprofi Dennis Diekmeier spricht erstmals selbst über ihren Umgang mit der Krankheit. Gegenüber der "Bild" erklärt sie: "Man muss sich nicht einschließen. Es wird nichts besser, wenn du nur auf dem Sofa liegst und weinst. Es ändert nichts an der Tatsache."

Rückschlag bei Behandlung

Seit Anfang 2025 kämpft die Jugendliche gegen Krebs. Damals wurde ihr ein Tumor an der Nebenniere entfernt. Kurz darauf entdeckten Ärzte Metastasen in beiden Lungenflügeln, die laut ihrer Mutter Dana im Juli weitergewachsen waren.

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Nun gibt es erneut schlechte Nachrichten: Ein neues Medikament zeigte bei Tests an Gewebe einer Lungenmetastase nur zu einem Drittel Wirkung. Wegen der geringen Erfolgsaussichten und möglicher schwerer Nebenwirkungen entschied sich die Familie vorerst gegen diese Therapie.

15-Jährige will anderen helfen

Delani möchte sich trotz ihrer Erkrankung weiterhin engagieren. Im Dezember will sie bei einer Charity-Aktion für Obdachlose in Hamburg kellnern. Die Idee stammt von ihr selbst. "Sie will anderen helfen. Ich bin sehr stolz auf sie", sagt Mutter Dana zur "Bild".

Bislang hatten vor allem ihre Eltern öffentlich über die Erkrankung gesprochen. Vater Dennis berichtete im September 2025 bei SPORT1 darüber. Später sprach das Ehepaar auch in der Sky-Sendung "Meine Geschichte" über die Situation seiner Tochter.