i Große Pläne, ein einziger Riesenjet und nur vier Flüge: Ein Gericht hat jetzt die Zwangsliquidation von Global Airlines angeordnet. REUTERS/Charles Platiau A380-Traum geplatzt Nach nur vier Flügen ist Luxus-Fluglinie bereits pleite Mit einem Airbus A380 wollte ein britischer Unternehmer die Luftfahrt revolutionieren. Nach nur vier Passagierflügen ist seine Airline pleite. Von Newsdesk Heute 14.11.2026, 20:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Pläne, ein Airbus A380 und am Ende nur vier Passagierflüge: Die britische Fluggesellschaft Global Airlines ist gescheitert. Ein Gericht in London hat die Zwangsliquidation des Unternehmens angeordnet. Damit steht das Aus für die Airline fest, die den Langstreckenflug neu erfinden wollte, berichtet am Samstag die deutsche "Bild".

Gegründet wurde Global Airlines im Juli 2021 vom britischen Unternehmer James Asquith (37). Seine Vision: Mit gebrauchten Airbus-A380-Maschinen wollte er Passagieren ein besonders komfortables Flugerlebnis bieten und an ein vermeintlich goldenes Zeitalter des Reisens anknüpfen. Dafür kaufte das Unternehmen im Mai 2023 einen gebrauchten Superjumbo, der zuvor fast zehn Jahre für China Southern Airlines unterwegs gewesen war.

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Doch aus der geplanten Flotte wurde nichts. Global Airlines setzte nur ein einziges Flugzeug ein. Im Mai 2025 absolvierte der Airbus mit zahlenden Passagieren insgesamt vier Flüge: jeweils eine Verbindung von Glasgow und Manchester nach New York sowie die Rückflüge.

Gericht ordnet Zwangsliquidation an

Nun ist das Unternehmen auch juristisch am Ende. Der High Court of Justice in London ordnete am 4. November die Zwangsliquidation an. Auslöser war der Antrag einer Gläubigerin aus dem US-Bundesstaat Florida. Ein Insolvenzverwalter wurde eingesetzt und übernimmt die Kontrolle über das Unternehmen. Die Geschäftsführung kann damit nicht mehr selbst über die Geschäfte entscheiden.

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Nach den wenigen Passagierflügen wurde der A380 zunächst zur Wartung nach Dresden gebracht. Im Juli 2025 flog die Maschine weiter zum französischen Flugzeugabstellplatz Tarbes. Dort steht sie seither.

Große Pläne, aber offenbar kein Geld

Asquith hatte ursprünglich angekündigt, eine Flotte von vier A380 aufzubauen. Doch die Suche nach Geldgebern dürfte erfolglos geblieben sein. Auch prominente Unterstützer und Führungskräfte zogen sich zurück: OnlyFans-Mitgründer Tom Stokely und Direktor Prashant Uttamchandani verließen das Unternehmen im Frühjahr 2026.

Noch vor wenigen Monaten hatte Asquith angekündigt, den Airbus vor Weihnachten wieder in die Luft zu bringen. Daraus wird nun nichts. Statt eines Neustarts steht die Abwicklung des Unternehmens an.