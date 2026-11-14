i Putins jüngster Enkel darf offenbar nicht den Nachnamen seines Vaters tragen. Reuters Wirbel im Kreml Putin-Enkel trägt aus brisantem Grund anderen Namen Putins jüngster Enkel darf offenbar nicht den Nachnamen seines Vaters tragen. Der heißt ausgerechnet Zelensky. Von Newsdesk Heute 14.11.2026, 22:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Name sorgt offenbar für Probleme in der Familie von Kremlchef Wladimir Putin. Sein jüngster Enkel trägt nicht den Nachnamen seines Vaters. Der Grund dürfte ausgerechnet Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj sein.

Wie die russische Rechercheplattform Agentstwo anhand geleakter Dokumente des Moskauer Standesamts berichtet, brachte Putins Tochter Katerina Tichonowa (40) am 15. August 2025 einen Buben zur Welt. Das Kind wurde als Adrian Igorewitsch Tichonow registriert – und nicht unter dem Nachnamen seines Vaters, Igor Zelensky.

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Offenbar wollte der Kreml damit verhindern, dass der Name des Kindes mit jenem des ukrainischen Präsidenten in Verbindung gebracht wird.

Schwester bekam noch anderen Namen

Bei Adrians älterer Schwester Elsa war das noch anders. Das 2017 geborene Mädchen erhielt zunächst den Familiennamen ihres Vaters. Später soll sie allerdings mit einem Reisepass auf den Namen ihrer Mutter gereist sein.

Eine weitere Auffälligkeit: Adrians Geburtsurkunde wurde erst elf Monate nach seiner Geburt im sogenannten Kreml-Krankenhaus ausgestellt. Möglicherweise spielten dabei Sicherheitsbedenken eine Rolle.

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Vater arbeitete jahrelang in München

Igor Zelensky leitete von 2016 bis April 2022 das Bayerische Staatsballett. Kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges legte er seinen Posten aus persönlichen Gründen nieder. Laut "Spiegel" pendelte er mit Tichonowa jahrelang zwischen München und Moskau, teilweise begleitet von Kindermädchen, Bodyguards und Geheimdienstmitarbeitern.

Putin selbst spricht kaum über seine Familie. Wie viele Enkelkinder er tatsächlich hat, ist nicht bekannt. Neben Elsa und Adrian soll seine ältere Tochter Maria Woronzowa mindestens zwei Söhne haben. Zudem gibt es Berichte über weitere uneheliche Kinder des Kremlchefs.