i Vladmir Putin ist nicht erfreut über Russlands WM-Auschluss. "imago" Wegen Eishockey-WM Putin schaltet sich ein – Russland droht Deutschland Im Streit um die Rückkehr Russlands auf die Eishockey-Bühne verschärft sich der Ton. Jetzt meldet sich auch Kremlchef Wladimir Putin zu Wort. Von Sport Heute 13.11.2026, 09:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Eishockey-WM 2027 in Deutschland sorgt bereits Monate vor dem ersten Bully für heftige Diskussionen. Im Mittelpunkt steht die mögliche Rückkehr Russlands auf die internationale Bühne.

Während Deutschland eine Teilnahme der russischen Nationalmannschaft ablehnt, droht Moskau nun mit finanziellen und rechtlichen Konsequenzen. Auch Präsident Wladimir Putin (74) hat sich eingeschaltet.

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Nach einem Treffen mit dem Kreml-Chef und weiteren russischen Sportfunktionären richtete Verbandschef Wladislaw Tretjak eine deutliche Warnung an Deutschland und Kanada.

"Sollten Kanada und Deutschland sich weigern, die russische Mannschaft zuzulassen, werden wir eine Entschädigung fordern, die Verlegung der Wettkämpfe durchsetzen und Sanktionen gegen die Veranstalter verhängen", erklärte der ehemalige Nationaltorhüter laut der russischen Nachrichtenagentur Tass.

Russlands Eishockeyverband hat nach eigenen Angaben bereits einen entsprechenden Antrag bei der Ethikkommission des Weltverbands IIHF eingebracht.

Putin fordert Teilnahme russischer Sportler

Rückendeckung erhält der russische Verband von höchster politischer Ebene. Putin will die Rückkehr russischer Athleten zu internationalen Wettbewerben auf juristischem Weg durchsetzen.

"Wir müssen diesen juristischen Weg konsequent weiterverfolgen und die getroffenen Entscheidungen – auch die des Internationalen Sportgerichtshofs – wahren. Denn die Gegenseite ignoriert in diesem Bereich das Rechtssystem und missachtet faktisch sämtliche Grundsätze der Olympischen Charta", sagte der Kremlchef laut Tass.

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Hintergrund der Auseinandersetzung ist die Debatte um eine mögliche Wiederzulassung russischer Eishockeyteams nach einer Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs CAS.

Deutschland lehnt Russland-Rückkehr ab

Besonders für Deutschland könnte der Streit erhebliche Folgen haben. Die Bundesregierung hatte bereits erklärt, dass eine Austragung der Weltmeisterschaft 2027 bei einer Teilnahme Russlands "faktisch nicht möglich" sei.

Auch andere Eishockey-Nationen stellen sich gegen eine Rückkehr. Finnland, Schweden und Norwegen haben ihre ablehnende Haltung deutlich gemacht. Mehrere Teilnehmer brachten sogar einen Boykott der WM ins Spiel.

Kanada, Gastgeber der U20-Weltmeisterschaft, kündigte zudem an, der russischen Auswahl keine Visa auszustellen.

Deutscher Verband warnt vor finanziellen Folgen

Beim Deutschen Eishockeybund wächst angesichts der ungeklärten Situation die Sorge um die Heim-WM. DEB-Vorstandsvorsitzender Frank Lutz fordert deshalb eine rasche Entscheidung des Weltverbands IIHF.

"Wir verstehen, dass eine Lösung nicht von heute auf morgen vom Himmel fallen kann. Aber sie noch über mehrere Wochen hinzuziehen, ist für uns nicht vorstellbar", erklärte Lutz. Der Verbandschef sieht durch die mögliche Teilnahme Russlands und die damit verbundenen Konsequenzen ein "signifikantes wirtschaftliches Risiko" für das Turnier.