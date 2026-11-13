i Jannik Sinner und Laila Hasanovic IMAGO/LaPresse Angebliche Trennung von Model Neue Frau im Spiel? Wilde Liebes-Gerüchte um Sinner Liebes-Wirbel um Tennis-Star Jannik Sinner! Fans spekulieren über eine Trennung und eine mögliche neue Frau an seiner Seite. Von Sport Heute 13.11.2026, 06:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ist bei Jannik Sinner (25) auch privat der Wurm drin? Nach einem schwierigen Tennis-Jahr mit Verletzungs-Rückschlägen sorgen nun wilde Liebes-Gerüchte um den Italiener für Aufsehen. Fans vermuten, dass sich der ehemalige Weltranglisten-Erste und das dänische Model Laila Hasanovic (26) nach rund einem Jahr Beziehung getrennt haben könnten. Bestätigt ist ein Liebes-Aus allerdings nicht.

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Auslöser der Spekulationen ist unter anderem Hasanovics Geburtstag am vergangenen Wochenende. Die 26-Jährige veröffentlichte auf Instagram zahlreiche Fotos mit Freunden, von Sinner fehlte jedoch jede Spur.

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"Ich fühle mich wirklich dankbar und glücklich, dass ich heute von den besten Leuten umgeben bin", schrieb das Model. Ob Sinner bei den Feierlichkeiten dabei war, ist nicht bekannt.

Für zusätzliche Aufregung sorgte bereits ein Halloween-Video. Als Vampirin verkleidet sang Hasanovic zu einem Song von Kylie Cantrall mit. Besonders eine Textzeile ließ Fans aufhorchen: "Du hattest recht, er trifft sich mit einem anderen Mädchen." Ob die Worte tatsächlich etwas mit ihrer Beziehung zu tun haben, bleibt reine Spekulation.

In italienischen Berichten taucht inzwischen auch ein neuer Name auf: Greta Galassi (28). Die Volleyballspielerin, die Italien 2015 bei der "Miss World" vertrat, soll Sinner bereits getroffen haben. Belege für eine romantische Beziehung gibt es jedoch nicht. Weder Sinner noch Hasanovic haben sich bislang zu den Trennungsgerüchten geäußert.

Sportlich musste Sinner zuletzt ebenfalls Rückschläge verkraften. Nach seinem Wimbledon-Triumph im Juli machten ihm anhaltende Knieprobleme zu schaffen. Er verpasste die US Open und beendete seine Saison im Oktober vorzeitig, musste damit auch die Wiener Stadthalle auslassen. "Der Körper ist der einzige Gegner, den man nicht besiegen kann", erklärte der Italiener zuletzt.