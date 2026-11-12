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Die russen dürfen nicht nach Kanada.
Die russen dürfen nicht nach Kanada.
IMAGO/ITAR-TASS
WM-Teilnahme in Gefahr

Trotz Urteils! Kanada verweigert Russen das Visum

Trotz eines CAS-Urteils zur Wiederzulassung darf die russische U20-Nationalmannschaft nicht an der kommenden Weltmeisterschaft in Kanada teilnehmen.
Von Sport Heute
12.11.2026, 09:52
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Rückschlag für Russlands Eishockey-Nachwuchs! Obwohl der Internationale Sportgerichtshof CAS eine Wiederzulassung ermöglicht hat, wird die russische U20-Nationalmannschaft bei der kommenden Weltmeisterschaft in Kanada nicht an den Start gehen können.

Grund dafür ist eine Entscheidung der kanadischen Behörden. Wie mehrere Medien am Mittwoch übereinstimmend berichteten, werden den russischen Nachwuchsspielern die notwendigen Einreisevisa verweigert.

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Damit ist eine Teilnahme an der U20-Weltmeisterschaft, die vom 26. Dezember bis zum 5. Jänner in Kanada stattfindet, nicht möglich.

Über die Entscheidung sollen sowohl der Eishockey-Weltverband IIHF als auch der kanadische Eishockeyverband bereits informiert worden sein.

    Für die russischen Nachwuchsspieler bedeutet das den nächsten Rückschlag. Trotz der Entscheidung des Sportgerichtshofs bleibt ihnen die Rückkehr auf die internationale WM-Bühne vorerst verwehrt.Trotz eines CAS-Urteils zur Wiederzulassung darf die U20-Nationalmannschaft nicht an der kommenden Weltmeisterschaft in Kanada teilnehmen.

    red, 12.11.2026, 09:52
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