i Aryna Sabalenka Reuters "Schaut..." Mikrofon war an! TV-Reporter beleidigt Tennis-Star Bei den WTA-Finals kam es zu einem Eklat. Ein TV-Reporter beleidigte Tennis-Star Aryna Sabalenka. Von Sport Heute 11.11.2026, 09:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eklat bei den WTA-Finals! Ein TV-Journalist hat mit einer abfälligen Bemerkung über Tennis-Star Aryna Sabalenka (28) für Empörung gesorgt. Besonders brisant: Der Mann dürfte nicht bemerkt haben, dass sein Mikrofon noch eingeschaltet war. Jetzt musste sich der Sender öffentlich entschuldigen.

Der Vorfall ereignete sich vor dem Duell zwischen Sabalenka und Karolina Muchova. Während einer Einspielung war die Belarussin zu sehen, wie sie der Kamera einen Luftkuss zuwarf. Plötzlich war im Hintergrund eine Männerstimme zu hören: "Schaut, schaut, schaut, sie ist schrecklich."

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Bei dem Mitarbeiter soll es sich laut übereinstimmenden Medienberichten um den Journalisten Matthieu Solier handeln. Ein Zuschauer hielt die Szene fest und verbreitete den Ausschnitt in den sozialen Netzwerken. Dort sorgten die Aussagen schnell für heftige Kritik.

Der französische Ableger des katarischen TV-Senders "beIN Sports" reagierte mit einer öffentlichen Entschuldigung. Programmdirektor Florent Houzot erklärte: "Ich bedauere die Äußerungen, die am Abend während der Übertragung der WTA Finals live gesendet wurden, und verurteile sie aufs Schärfste."

Die Kommentare würden nicht die Werte des Senders widerspiegeln, betonte Houzot. Gleichzeitig versicherte er, dass ein respektvoller Umgang mit allen Sportlern oberste Priorität habe. Der betroffene Journalist selbst hat sich bislang nicht öffentlich zu dem Vorfall geäußert.

Sportlich gab es für Sabalenka hingegen Grund zur Freude. Die Belarussin setzte sich gegen Muchova in zwei Sätzen durch und trifft bei den WTA-Finals als Nächstes auf Mirra Andreeva.