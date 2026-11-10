i Boris Becker und Alexander Zverev. "imago" Legende über Nummer 1 "Sollte sich mehr Zeit nehmen" – Becker über Zverev Zuletzt haben sich Alexander Zverev und Boris Becker öffentlich einen Schlagabtausch geliefert, jetzt schlägt Becker aber versöhnlichere Töne an. Von Sport Heute 10.11.2026, 22:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zoff im deutschen Tennis! Nach heftiger Kritik von Alexander Zverev (29) meldet sich jetzt Boris Becker (58) zu Wort. Die Tennis-Legende reagiert überraschend gelassen auf die Vorwürfe der deutschen Nummer eins und stellt klar, dass er weiterhin ein großer Fan des 29-Jährigen sei.

Auslöser des Streits war ein Interview Beckers mit dem "Spiegel". Darin kritisierte der sechsfache Grand-Slam-Sieger unter anderem Zverevs Auftreten gegenüber Journalisten. Der Tennisstar reagierte daraufhin gereizt und warf Becker vor, "wie immer relativ viel Blödsinn" zu erzählen. Zudem habe er das Gefühl, dass sich Becker ständig zu seiner Person äußern müsse.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Im Podcast "Becker Petkovic" versucht der 58-Jährige nun, die Wogen zu glätten. Seit dem Interview sei ein Machtkampf zwischen den beiden entstanden, "den es eigentlich gar nicht gibt". Zverev habe in seinen Aussagen möglicherweise etwas vorschnell reagiert. "Manchmal ist er zu offen, manchmal ist er zu geradeaus, manchmal sollte er sich mehr Zeit nehmen", erklärt Becker.

Dabei zieht die Tennis-Legende einen Vergleich zu seinen eigenen Kindern. Auch diese würden manchmal im Affekt Dinge sagen, die sie später bereuen. Becker zeigt deshalb Verständnis für die scharfen Worte des Tennisstars und bezeichnet sich sogar als dessen "größten Fan".

Besonders die sportlichen Erfolge Zverevs seien für den deutschen Tennissport von enormer Bedeutung. Becker freut sich darüber, dass Deutschland wieder einen Spieler an der Spitze der Weltrangliste hat. "Mich freut es, dass er so gut spielt und hoffentlich geht das noch lange so gut. Punkt", stellt der ehemalige Wimbledon-Sieger klar.

Ob damit der Streit zwischen den beiden endgültig beigelegt ist, bleibt abzuwarten. Becker jedenfalls scheint kein Interesse daran zu haben, den öffentlichen Schlagabtausch weiterzuführen.