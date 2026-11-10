i Ex-Porno-Sternchen Jenna Jameson. (Bild: Reuters) Fragwürdige Äußerungen Eklat um Porno-Star! Ex-NFL-Star blamiert sich Ex-Profi Niko Koutouvides sorgt mit einer kuriosen Sexspielzeug-Geschichte für Entsetzen. Selbst NFL-Legende Rob Gronkowski wird es zu bunt. Von Sport Heute 10.11.2026, 09:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Peinlicher Auftritt bei einer NFL-Gala! Eigentlich sollte die Aufnahme von Rob Gronkowski (37) in die Hall of Fame der New England Patriots ein besonderer Moment werden. Doch sein ehemaliger Teamkollege Niko Koutouvides (45) sorgte mit einer kuriosen Geschichte über Sexspielzeug für einen handfesten Eklat.

Der ehemalige Linebacker erinnerte sich auf der Bühne an eine Episode aus dem Trainingslager im Jahr 2011. Damals soll Gronkowski Sexspielzeug der ehemaligen Pornodarstellerin Jenna Jameson mitgebracht haben. "Ich möchte alle Kinder hier bitten: Was auch immer ihr gleich hört, stellt danach bitte keine Fragen, okay?", leitete Koutouvides seine Erzählung ein.

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Anschließend berichtete der 45-Jährige ausführlich über ein Gespräch zwischen Gronkowski und dem ehemaligen NFL-Profi Aaron Hernandez. Dabei ging es um die Erfahrungen der beiden mit dem ungewöhnlichen Trainingslager-Mitbringsel. Gronkowski war die Geschichte sichtlich unangenehm. Der frühere Star-Tight-End schlug die Hände vors Gesicht, während sein ehemaliger Mitspieler immer weiterredete.

Schließlich hatte Gronkowski genug und beendete den peinlichen Auftritt kurzerhand selbst. "Vielen Dank, du bist fertig", unterbrach er Koutouvides und setzte damit dessen Rede ein Ende.

Auch bei den Fans kam die Geschichte überhaupt nicht gut an. In den sozialen Medien hagelte es Kritik für den ehemaligen NFL-Spieler. "Warum durfte der überhaupt reden?", fragte ein verärgerter Nutzer auf X. Ein anderer bezeichnete die Rede schlicht als "grauenhaft".

Statt einer würdigen Ehrung für Gronkowski sorgte damit vor allem der kuriose Auftritt seines ehemaligen Teamkollegen für Schlagzeilen.