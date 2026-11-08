i Marco Bezzecchi siegt vor Marc Marquez Reuters Sechster Saisonsieg Bezzecchi vertagt die WM-Krönung von Marquez in MotoGP Marco Bezzecchi gewinnt in Katar sein sechstes Saisonrennen und vertagt die WM-Entscheidung damit um ein Rennwochenende. Von Sport Heute 08.11.2026, 17:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ducati-Pilot Marc Marquez muss den Champagner wieder einkühlen! Der Superstar greift in der MotoGP nach dem achten Weltmeister-Titel, hat beim kommenden Grand Prix von Portugal den großen Matchball.

In Katar setzte sich am Sonntag aber der Italiener Marco Bezzecchi (Aprilia) vor Marquez und Raul Fernandez durch und verhinderte so indirekt eine vorzeitige Entscheidung in der Fahrer-WM.

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Jorge Martin liegt auf seiner Aprilia nach dem fünften Rang in Katar 60 Punkte hinter Marquez und hielt damit zumindest die theoretische Titelmöglichkeit am Leben.

Marquez hatte sich am Samstag beim Sprint durchgesetzt, der aber durch den schweren Unfall von Francesco Bagnaia überschattet worden war. Der zweifache Weltmeister war nach seinem heftigen Crash bei Bewusstsein, könnte sich aber gravierende Verletzungen zugezogen haben.