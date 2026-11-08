i Der Box-Kampf endet in einer Massenschlägerei. Screenshot Sexuelle Anspielung Box-Skandal in Türkei! Fans prügeln auf Sieger ein Ein Boxkampf in Istanbul endet in einer Massenschlägerei. Nach einer provokanten Geste wird Sieger Mourad Aliev von Zuschauern angegriffen. Von Sport Heute 08.11.2026, 16:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Unglaubliche Szenen bei einem Boxkampf in der Türkei!

Nach dem Duell zwischen dem Franzosen Mourad Aliev und dem Türken Umut Camkiran eskaliert am Samstagabend in Istanbul die Situation völlig. Dutzende wütende Zuschauer stürmen den Ring, attackieren den französischen Boxer. Sogar Stühle fliegen durch die Arena.

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Dabei hatte zunächst alles nach einem sportlichen Höhepunkt ausgesehen. Die beiden Schwergewichtsboxer kämpften um den WBC-Silber-Titel. Camkiran war in seinen bisherigen 25 Profikämpfen ungeschlagen geblieben.

Publikum provoziert

Nach zwölf Runden ohne K.o. sollte der Ringrichter den Sieger verkünden. Doch Aliev sorgte mit einer provokanten Jubelgeste mit sexueller Anspielung in Richtung des türkischen Publikums für Aufregung.

Camkiran näherte sich seinem französischen Gegner, innerhalb weniger Sekunden brach das Chaos aus. Zahlreiche Zuschauer stürmten den Ring und gingen auf Aliev los.

Der Sicherheitsdienst war mit der Situation völlig überfordert. Der 31-Jährige wurde mit Schlägen und Gegenständen attackiert. Immer mehr Menschen drängten in den Ring.

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Boxer flüchtet vor wütender Menge

Auch außerhalb des Rings nahm die Gewalt kein Ende. Auf dem Weg zur Umkleidekabine wurde Aliev mit Stühlen und anderen Gegenständen beworfen. Eine aufgebrachte Menschenmenge verfolgte den Franzosen, der schließlich aus der Arena flüchten konnte.

Die Fernsehübertragung in der Türkei wurde während der Ausschreitungen unterbrochen. Offizielle Stellungnahmen der Veranstalter und zuständigen Boxverbände lagen zunächst nicht vor.

Wie schwer Aliev bei den Angriffen verletzt wurde, ist bisher nicht bekannt. Der Boxer äußerte sich zunächst auch nicht öffentlich zu seinem Gesundheitszustand.

Auf Instagram meldete sich der Franzose dennoch indirekt zurück. Er veröffentlichte ein Foto, auf dem er mit dem WBC-Silber-Gürtel zu sehen ist. Ein sportlicher Triumph, der von einem beispiellosen Gewaltausbruch überschattet wurde.