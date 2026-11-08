i Österreichs Tennis-Ass Jurij Rodionov GEPA pictures Triumph in Bratislava Rodionov nach Titel-Premiere neue Nummer 1 Jurij Rodionov feiert in Bratislava seinen ersten Turniersieg 2026. Der 27-Jährige ist damit Österreichs neue Nummer eins im Tennis. Von Sport Heute 08.11.2026, 15:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Tennis hat eine neue Nummer eins!

Jurij Rodionov krönt sich beim ATP-Challenger-Turnier in Bratislava zum Sieger. Der 27-Jährige lässt dem Schweizer Jerome Kym im Finale am Sonntag keine Chance, gewinnt souverän mit 6:2, 6:1.

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Nach nur 70 Minuten verwandelt Rodionov den Matchball in der slowakischen Hauptstadt und feiert seinen ersten Turniersieg des Jahres. Bereits im ersten Satz nimmt der Österreicher seinem 23-jährigen Gegner zweimal den Aufschlag ab. Auch im zweiten Durchgang dominiert Rodionov das Geschehen und schafft gleich drei Breaks.

Für Rodionov ist es bereits der neunte Challenger-Titel seiner Karriere. Zuletzt durfte er im August 2025 beim Turnier in Bonn jubeln.

Der Erfolg in Bratislava macht sich auch in der Weltrangliste bezahlt. Rodionov verbessert sich von Platz 142 auf Rang 118 und überholt damit den verletzten Sebastian Ofner.

Ab Montag ist der 27-Jährige somit Österreichs bestplatzierter Tennisspieler. Bis zu seinem bisherigen Karrierehoch auf Rang 87 fehlt Rodionov zwar noch ein Stück. Mit dem Triumph in Bratislava setzt er zum Abschluss der Saison aber ein kräftiges Ausrufezeichen.