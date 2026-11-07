i Die ukrainische Spielerin Elina Svitolina. IMAGO/ZUMA Press Das steckt dahinter Spielerin verweigert Foto mit Konkurrentinnen Vor den WTA Finals in Indian Wells gibt es kein Foto der Top-Acht-Spielerinnen. Dafür gibt es einen Grund: Eine Spielerin weigerte sich. Von Sport Heute 07.11.2026, 08:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wirbel bei den WTA-Finals in Indian Wells! Eigentlich gehört ein gemeinsames Gruppenfoto der acht besten Tennisspielerinnen des Jahres zum Saison-Finalturnier einfach dazu. Doch heuer fällt das Bild aus. Im Mittelpunkt steht die Ukrainerin Elina Svitolina (32), die nicht gemeinsam mit ihren russischen und belarussischen Konkurrentinnen posieren will.

Konkret geht es um die Russin Mirra Andreeva (19) und die Belarussin Aryna Sabalenka (28). Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar 2022 verzichtet Svitolina auf gemeinsame Fotos mit Spielerinnen aus diesen Ländern. Auch beim prestigeträchtigen Saisonfinale bleibt sie ihrer Haltung treu.

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Svitolina weigert sich

Statt des gewohnten Gruppenbildes veröffentlichte die WTA diesmal Einzelportraits der acht Teilnehmerinnen. Offiziell begründet der Tennisverband die Änderung mit einem neuen Fotokonzept, man wolle jede einzelne Spielerin mehr in den Fokus rücken. Medienberichten zufolge steht hinter dem ungewöhnlichen Verzicht allerdings Svitolinas Weigerung, gemeinsam mit Andreeva und Sabalenka vor der Kamera zu stehen.

Die Ukrainerin setzt schon seit Jahren ein deutliches Zeichen gegen den Krieg in ihrer Heimat. Bei Matches gegen russische und belarussische Spielerinnen verweigert sie konsequent den Handschlag am Netz. Turnierveranstalter haben das Publikum deshalb bereits im Vorfeld solcher Begegnungen über die ausbleibende Geste informiert, um Missverständnisse und Buhrufe zu vermeiden.

Brisante Duelle

Brisant: Gleich zum Auftakt der WTA-Finals am Montag (9. November) trifft Svitolina auf Andreeva. Schon bei den Australian Open im Jänner hatte die Ukrainerin nach ihrem Achtelfinalsieg gegen die Russin auf den Handschlag verzichtet. Auch beim erneuten Duell dürfte die Haltung der 32-Jährigen für Aufmerksamkeit sorgen.

Svitolina wurde in eine Vorrundengruppe mit Andreeva, Sabalenka und der Tschechin Karolina Muchova gelost. Die anderen vier Teilnehmerinnen sind die für Kasachstan spielende gebürtige Russin Elena Rybakina, die Nummer eins der Tennis-Weltrangliste, die US-Amerikanerinnen Coco Gauff und Jessica Pegula, sowie Linda Noskova aus Tschechien.

Privat liegen ebenfalls bewegte Wochen hinter Svitolina. Mitte Oktober gab sie die Trennung von Tennis-Star Gael Monfils (40) nach fünf Ehejahren bekannt. Dabei sprach sie auch über die psychischen Belastungen durch den Krieg in ihrer Heimat. "Was ihr nicht gesehen habt, waren die schlaflosen Nächte, die Zweifel und das Gefühl, mich langsam selbst zu verlieren", erklärte sie damals.