i Tennis-Superstar Novak Djokovic. Reuters Erstmals seit 2017 Djokovic-Debakel ist nach früher Niederlage perfekt Novak Djokovic ist beim ATP-Masters in Madrid bereits früh ausgeschieden. Das hat weitreichende Folgen für den serbischen Star-Spieler. Von Sport Heute 04.11.2026, 19:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bitterer Rückschlag für Novak Djokovic! Der 39-jährige Tennis-Superstar scheitert beim ATP-Masters in Paris überraschend bereits in der zweiten Runde. Noch schlimmer: Durch die Niederlage gegen den Australier Rinky Hijikata verpasst der Serbe die Qualifikation für die ATP-Finals in Turin. Für den siebenfachen Rekordsieger ist es ein herber Dämpfer.

Dabei hatte zunächst alles nach einem ungefährdeten Sieg ausgesehen. Djokovic dominierte den ersten Satz gegen die Nummer 83 der Weltrangliste und holte ihn mit 6:2. Doch dann kippte die Partie völlig. Hijikata kämpfte sich zurück und setzte sich nach 2:16 Stunden mit 2:6, 6:3, 6:3 durch.

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"Natürlich bin ich enttäuscht, ein Match zu verlieren, das ich meiner Meinung nach einen Satz und einige Spiele lang dominiert habe", erklärte Djokovic anschließend. Vor allem sein Aufschlag habe im zweiten Durchgang nachgelassen. Seinem Gegner zollte er Respekt: "Er spielte einfach überragend, ehrlich gesagt. Er hat kaum Fehler gemacht und die Bälle flach gespielt."

Erstmals seit 2017 nicht für Finals qualifiziert

Damit steht fest: Djokovic wird beim Saisonfinale der acht besten Spieler vom 15. bis 22. November in Turin fehlen. Im Rennen um die begehrten Startplätze liegt der langjährige Weltranglistenerste nur auf Rang elf. Zuletzt hatte er die ATP-Finals 2017 aus sportlichen Gründen verpasst. Im Vorjahr war er verletzungsbedingt nicht dabei gewesen.

Dabei hatte die Saison für den Serben durchaus Höhepunkte zu bieten. Bei den Australian Open erreichte Djokovic das Finale, vor einem Monat triumphierte er in Peking. Doch fehlende Konstanz und wiederkehrende körperliche Probleme kosteten ihn entscheidende Punkte. Während Alexander Zverev als neue Nummer eins das Feld in Turin anführt, muss Rekordsieger Djokovic diesmal zuschauen.