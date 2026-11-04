Zverev stolpert früh als Nummer 1 der Welt

Rückschlag für Alexander Zverev als Nummer 1!
Der deutsche Tennis-Star muss beim ATP-Masters in Paris-Bercy überraschend früh die Segel streichen. Der 29-Jährige unterliegt dem Italiener Lorenzo Musetti in der zweiten Runde mit 6:7, 2:6. Für die Nummer eins der Weltrangliste ist damit bereits nach dem Auftaktmatch Endstation.
In Satz eins musste sich der Deutsche im Tiebreak mit 5:7 geschlagen geben. Im zweiten Durchgang lief dann nicht mehr viel zusammen. Musetti nutzte seine Chancen konsequent und machte mit 6:2 den Sack zu.
Für Zverev ist es der nächste Dämpfer innerhalb weniger Tage. Der Deutsche war mit großen Ambitionen nach Paris gereist, muss nun aber deutlich früher als erhofft die Heimreise antreten.
Bereits bei den Erste Bank Open in Wien hatte Zverev zuletzt eine Enttäuschung hinnehmen müssen. In der Stadthalle war für ihn im Halbfinale gegen den Australier Alex de Minaur Endstation. Nach einem hart umkämpften Dreisatz-Match musste er sich mit 4:6, 6:1, 6:7 geschlagen geben.
Damit bleibt Zverev nach zwei Turnieren in Folge ohne Finaleinzug.