i Weltranglisten-Leader Zverev scheiterte in Paris an Musetti. reuters Tennis-Rückschlag Zverev stolpert früh als Nummer 1 der Welt Bittere Pleite für Alexander Zverev! Die Nummer eins der Tennis-Welt scheitert beim Masters in Paris-Bercy früh an Lorenzo Musetti. Von Sport Heute 04.11.2026, 15:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rückschlag für Alexander Zverev als Nummer 1!

Der deutsche Tennis-Star muss beim ATP-Masters in Paris-Bercy überraschend früh die Segel streichen. Der 29-Jährige unterliegt dem Italiener Lorenzo Musetti in der zweiten Runde mit 6:7, 2:6. Für die Nummer eins der Weltrangliste ist damit bereits nach dem Auftaktmatch Endstation.

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Musetti schockt Nummer 1

In Satz eins musste sich der Deutsche im Tiebreak mit 5:7 geschlagen geben. Im zweiten Durchgang lief dann nicht mehr viel zusammen. Musetti nutzte seine Chancen konsequent und machte mit 6:2 den Sack zu.

Für Zverev ist es der nächste Dämpfer innerhalb weniger Tage. Der Deutsche war mit großen Ambitionen nach Paris gereist, muss nun aber deutlich früher als erhofft die Heimreise antreten.

Bereits bei den Erste Bank Open in Wien hatte Zverev zuletzt eine Enttäuschung hinnehmen müssen. In der Stadthalle war für ihn im Halbfinale gegen den Australier Alex de Minaur Endstation. Nach einem hart umkämpften Dreisatz-Match musste er sich mit 4:6, 6:1, 6:7 geschlagen geben.

Damit bleibt Zverev nach zwei Turnieren in Folge ohne Finaleinzug.