i Emotionaler Abschied von Gael Monfils in Paris: "Ein schwieriger Moment!" Reuters Rührende Worte an Tochter Tennis-Magier mit Gänsehaut-Rede nach Trennung Tennis-Star Gaël Monfils verabschiedete sich in Paris von der großen Bühne. Mit einer rührenden Botschaft an Tochter Skai sorgte er für Emotionen. Von Sport Heute 04.11.2026, 14:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach 22 Jahren auf der Tennis-Tour ist Schluss! Publikumsliebling Gaël Monfils wurde beim ATP-Masters in Paris feierlich verabschiedet. Der 40-Jährige kämpfte bei seiner Abschiedsrede mit den Emotionen. Besonders seine vierjährige Tochter Skai stand dabei im Mittelpunkt.

"Ich will nicht verheimlichen, dass es ein sehr schwieriger Moment ist, um Lebewohl zu sagen", erklärte Monfils auf dem Centre Court. "Es waren 22 Jahre einer außergewöhnlichen Geschichte, von der ich niemals zu träumen gewagt hätte."

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Auch privat gab es zuletzt einen Einschnitt: Monfils trennte sich von der ukrainischen Tennis-Spielerin Elina Svitolina, mit der er Tochter Skai hat.

"Du sprichst nicht oft genug über mich"

Besonders berührend wurde es, als Monfils über seine Tochter sprach. Die Vierjährige hatte ihrem berühmten Papa zuvor offenbar einen kleinen Auftrag mitgegeben.

"Mein kleines Mädchen wollte, dass ich über sie rede. Sie hat zu mir gesagt: 'Du sprichst nicht oft genug über mich, Papa.'"

Monfils ließ sich nicht zweimal bitten. "Also Skai, falls du das hier siehst: Jetzt spreche ich über dich. Vielleicht wirst du es irgendwann einmal sehen", sagte der Franzose und musste lachen.

Auch über die Zukunftspläne seiner Tochter plauderte der Tennis-Star. Skai wolle unbedingt Champion werden. Auf die Frage, in welcher Sportart, antwortete sie zunächst selbstbewusst: "In allem." Dann änderte sie ihre Meinung: "Ich möchte ein Champion im Reden werden." Schließlich entschied sie sich doch für Tennis. So wie ihr Vater

Federer und Djokovic verneigen sich

Zum Abschluss richtete Monfils noch einmal bewegende Worte an seine Tochter: "Dein Papa war Tennisspieler und hat Tennis geliebt. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass du bei allem, was du dir vornimmst, eine Meisterin wirst und eines Tages vielleicht hier in Paris spielen kannst."

Auch die größten Stars der Tennis-Geschichte verneigten sich vor dem Franzosen. Roger Federer, Novak Djokovic und Rafael Nadal würdigten Monfils mit Videobotschaften.

"Wir alle wollten ein bisschen wie Gaël Monfils sein", schwärmte Federer. Djokovic bezeichnete ihn als einen der freundlichsten und lustigsten Menschen im Tennis. "Es gibt niemanden, der dich nicht mag, Gaël."

588 Siege und ein neuer Job

Monfils blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück. In 22 Profijahren feierte er 588 Siege und gewann 13 Titel. Bei den French Open 2008 und den US Open 2016 erreichte er jeweils das Halbfinale.

Langweilig wird dem 40-Jährigen im Ruhestand nicht. Künftig wird er in der Vermögensverwaltung eines Schweizer Unternehmens arbeiten.

Und vielleicht kehrt der Name Monfils eines Tages doch noch auf den Centre Court von Paris zurück. Dann allerdings mit Tochter Skai als Hauptdarstellerin.