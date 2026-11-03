i Hulk Hogan. REUTERS 2025 verstorben Vergewaltigungsvorwürfe! Wirbel um Hulk-Hogan-Witwe Schwere Vorwürfe gegen die Witwe von Hulk Hogan. Sky Daily und ihr Sohn Hayden Hitt sehen sich nach einer Party mit einer Klage konfrontiert. Von Sport Heute 03.11.2026, 09:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwere Anschuldigungen gegen Sky Daily, die Witwe der verstorbenen Wrestling-Legende Hulk Hogan, und ihren Sohn Hayden Hitt! Nach einer völlig aus dem Ruder gelaufenen Party im März sehen sich die beiden mit einer Klage konfrontiert. Das berichtet das US-Promiportal "TMZ".

Im Mittelpunkt steht eine Feier, für die Daily Alkohol besorgt haben soll, obwohl sie wusste, dass auch Minderjährige eingeladen waren. Während die Party stattfand, soll sie selbst eine andere Veranstaltung besucht haben.

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Eine minderjährige Teilnehmerin erhebt nun schwere Vorwürfe. Sie gibt an, während der Feier von einem ebenfalls minderjährigen Gast vergewaltigt worden zu sein. Dailys Sohn soll die Jugendliche zuvor in einem Gruppenchat auf vulgäre Weise angekündigt und später auf der Party anderen Gästen für sexuelle Handlungen angeboten haben.

Laut der Klage verlor die Jugendliche das Bewusstsein, nachdem sie ein Getränk vom mutmaßlichen Täter angenommen hatte. Anschließend soll dieser sie über mehrere Stunden sexuell missbraucht haben, während Hitt angeblich die Tür bewachte.

Die Klägerin berichtet von schweren Verletzungen. Zudem wirft sie Sky Daily vor, mögliche Beweismittel, darunter Kondome und blutbefleckte Bettwäsche, beseitigt zu haben. Mutter und Sohn werden wegen Fahrlässigkeit verklagt. Gegen den mutmaßlichen Täter richtet sich ebenfalls eine Zivilklage.

Doch damit nicht genug! Auch eine ehemalige Mitbewohnerin erhebt Vorwürfe gegen Hitt. Er soll ihr gegenüber wiederholt handgreiflich geworden sein. Daily habe sie dennoch immer wieder aufgefordert, ihrem Sohn zu verzeihen. Als die Frau schließlich die Polizei verständigte, soll die Hogan-Witwe sie aus dem Haus geworfen und ihre persönlichen Gegenstände im Vorgarten abgeladen haben.

Laut "TMZ" haben sich Sky Daily und Hayden Hitt bislang nicht zu den Anschuldigungen geäußert. Die schweren Vorwürfe sind Gegenstand von Klagen und bislang nicht gerichtlich festgestellt.