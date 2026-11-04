i Der Zwist zwischen Zverev und Becker droht zu eskalieren GEPA, Reuters Zwist eskaliert Zverev attackiert Becker: "Erzählt wie immer Blödsinn" Boris Becker kritisiert Alexander Zverevs Auftreten. Die Nummer eins der Welt kontert scharf und wirft der Tennis-Legende vor, ihn runterzumachen. Von Sport Heute 04.11.2026, 18:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Goldketten, Interviews und seine Haltung zum Russland-Krieg: Boris Becker hat sich ausführlich über Alexander Zverev geäußert. Beim Weltranglistenersten kommen die Aussagen gar nicht gut an. Nach seinem überraschenden Aus in Paris am Mittwoch geht der 29-Jährige zum Gegenangriff über.

Auslöser ist ein Interview Beckers mit dem "Spiegel". Darin sprach der 58-Jährige über Zverevs Beliebtheitswerte – und führte dabei auch dessen familiären Hintergrund an. "Seine Eltern kommen aus Russland, er spricht auf dem Platz Russisch mit seiner Box. Politisch äußert er sich überhaupt nicht zum Krieg in der Ukraine, was ich persönlich verstehe, aber es kommt natürlich nicht so gut an", meinte Becker.

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Auch Zverevs Auftreten auf dem Platz nahm die Tennis-Legende ins Visier. "Dann trägt er seit Jahren diese drei Goldkettchen als Glücksbringer und er zupft ständig am Hemd, weil sie stören, das ist immer wieder Thema. Das sieht nicht so doll aus, stimmt, aber das ist seine Sache."

In englischen Interviews sei Zverev laut Becker deutlich sympathischer als auf Deutsch. "Da hat er Charme und Witz, er ist sprachgewandt, er kann selbstironisch sein. Auf Deutsch ist er oft schroff und abgehackt, gegenüber Journalisten auch nicht gerade freundlich."

Zverev reagierte zunächst noch zurückhaltend. "Ich habe nur kleine Ausschnitte gesehen, deswegen glaube ich, ist es nicht fair, wenn ich große Kommentare mache", sagte er in Paris. Dann wurde er allerdings deutlich.

"Ich glaube, dass er wie immer relativ viel Blödsinn erzählt. Ich weiß nicht, was bei ihm gerade vorgeht, aber ich habe das Gefühl, dass er alles kommentieren muss, was ich mache. Wenn er der Meinung ist, dass er das braucht, dann soll er das machen."

Besonders Beckers Aussagen zu seinem Schweigen über den russischen Krieg gegen die Ukraine stießen bei Zverev auf Unverständnis. "Das fand ich auch irgendwie komisch. Warum auch immer. Ich habe da eine sehr klare Meinung zu. Mich hat nie jemand danach gefragt. Ich werde aber nicht auf Instagram gehen und irgendwelche Kommentare abgeben. Das bin ich nicht. Das habe ich noch nie gemacht. Das werde ich auch nie machen", erklärte der Deutsche.

Zum Abschluss legte Zverev noch einmal nach: "Ich glaube, dass er momentan einfach nach allem sucht, um mich ein bisschen runterzumachen!"