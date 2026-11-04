i Die weltweit erste Dokumentation über die Formel 4, "RACE ACADEMY – A True Motorsport Story", wurde offiziell für das diesjährige Paladino d'Oro Sportfilm-Festival in Palermo nominiert. HM Sports "Race Academy" Austro-Racer mischen Sportfilm-Weltmeisterschaft auf Eine österreichische Motorsport-Doku sorgt international für Aufmerksamkeit: "Race Academy" schaffte es beim Filmfestival in Palermo ins Finale. Von Jochen Dobnik 04.11.2026, 23:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die österreichische Motorsport-Dokumentation "Race Academy – A True Motorsport Story" hat es ins Finale des "Paladino d'Oro" in Palermo, dem ältesten Sportfilm-Festival der Welt, geschafft.

Die Dokumentation begleitet Nachwuchsfahrer der Formelaustria Race Academy durch eine Saison in der Formel 4. Neben Rennen und Training zeigt der Film auch den Druck abseits der Strecke. Die jungen Talente müssen den Motorsport mit Schule, Familie und den Herausforderungen des Erwachsenwerdens verbinden.

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Auch ehemalige Größen der Formel 1 kommen zu Wort. Riccardo Patrese, Jost Capito und Tonio Liuzzi berichten von ihren Erfahrungen und erklären, wie schwierig der Weg in den professionellen Motorsport ist.

Regie führte der Wiener Koriun Khachesarian, das Drehbuch schrieb Austro-Schotte Harry Miltner: "Es ist eine große Ehre für uns, bei der Sportfilm-Weltmeisterschaft im Finale zu stehen".

Teamchef Sepp Renauer, Marcel Kieser (AUT), Krystina Kalistova (CZE), Hady Mimassi (CAN), Programmdirektor Harry Miltner (vlnr, stehend), Simon Schranz (AUT), Luis Moser (AUT) (vlnr, kniend) HM Sports

Das "Paladino d’Oro" zählt als das älteste Sportfilm-Festival der Welt und feiert in Palermo die Symbiose aus Spitzensport und Kinokunst.

Seit seiner Gründung im Jahr 1979 durch Vito Maggio bringt das Prestigeevent internationale Filmemacher, Athleten und Produzenten zusammen, um herausragende Spielfilme, Dokumentationen und Kurzfilme in Kategorien wie Olympia, Paralympics oder E-Sport mit der begehrten goldenen Ritterstatue auszuzeichnen. "Race Academy" ist in der Hauptkategorie "Best Motor Film / Motorsport Film" nominiert.

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Der Film kam bereits im Februar heraus und feierte seine Premiere im Wiener Lugner Kino. "Race Academy – A True Motorsport Story" ist derzeit kostenlos bei Joyn sowie bei ServusTV On abrufbar.