i Joseph Baena kann seine Gene nicht leugnen. IMAGO/Instagram Erfolg als Bodybuilder Schwarzenegger-Sohn jetzt Profi: "Papa bester Trainer" Ganz der Papa! Arnold Schwarzeneggers Sohn Joseph Baena sorgt auf der Bodybuilding-Bühne für Aufsehen. Von Sport Heute 10.11.2026, 06:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Muskeln liegen offenbar in der Familie! Arnold Schwarzenegger (79) hat als siebenfacher Mr. Olympia Bodybuilding-Geschichte geschrieben. Jetzt wandelt sein jüngster Sohn Joseph Baena (29) auf den Spuren der österreichischen Hollywood-Legende. Beim INBA PNBA Pro/Am World Cup in Kalifornien landet er auf dem fünften Platz.

Für Baena ist es erst der dritte Bodybuilding-Wettkampf überhaupt und zugleich sein erster Auftritt als Profi. In der Kategorie "Classic Physique Open" überzeugt er mit seinen Muskelbergen und Körperproportionen. Der Bewerb zählt zum Natural Bodybuilding, bei dem leistungssteigernde Substanzen wie Anabolika verboten sind.

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Auf Instagram zeigt sich der 29-Jährige nach seinem Auftritt überglücklich. Er sei "extrem stolz" auf seine Leistung. Sein großes Ziel war ein Platz unter den besten fünf – und genau das hat er geschafft. Im Vergleich zu seinem vorherigen Wettkampf im April sieht Baena außerdem deutliche Fortschritte.

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Besonders bemerkenswert: Der Schwarzenegger-Sohn bereitet sich ohne eigenen Trainer auf seine Wettkämpfe vor. Unterstützung bekommt er dennoch reichlich. Seiner Familie, seiner Freundin und seinen Fans spricht er seinen Dank aus. Dabei erinnert er an einen Leitsatz seines berühmten Vaters: Niemand erreiche seine Erfolge ganz allein.

Die Begeisterung für den Kraftsport hat Arnie seinem Sohn praktisch in die Wiege gelegt. Einst schenkte er Joseph eine Bodybuilding-Enzyklopädie, die dessen Leidenschaft für das Training entfachte. Mittlerweile stemmen Vater und Sohn sogar gemeinsam Gewichte. Über den ehemaligen "Terminator" sagt Baena begeistert: "Er ist der beste Trainingspartner."