i Teddy Riner hat Großes vor. Reuters Riner kandidiert Judo-Olympiasieger will in Frankreich Präsident werden Von der Judomatte in den Elysee-Palast? Olympiasieger Teddy Riner will Frankreichs Präsident werden. Seinen Olympiatraum 2028 gibt er dafür nicht auf. Von Sport Heute 09.11.2026, 19:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Teddy Riner will Frankreichs Präsident werden! Der fünffache Judo-Olympiasieger und elffache Weltmeister kündigte an, bei der Wahl im Frühjahr anzutreten.

"Ich habe beschlossen, mich an der Seite der Französinnen und Franzosen zu engagieren und deshalb für das Amt des Präsidenten der Republik zu kandidieren", sagte der 37-Jährige im Interview mit der französischen Zeitung 'Le Parisien'. "Ich bin nicht nur ein Judoka", betonte er.

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Riner will nicht auf seine sportlichen Erfolge reduziert werden. Als Champion auf dem Siegerpodest zu stehen und sich zu anderen Themen nicht zu äußern, reicht ihm nicht. Ausschlaggebend für seine Kandidatur seien die Ereignisse dieses Herbstes gewesen: "die Wut, die Besorgnis und das Gefühl, dass niemand darauf eingeht". Seit Wochen gibt es in Frankreich große Sozialproteste.

Vor einem harten Wahlkampf schreckt der mehr als zwei Meter große Judoka nicht zurück. "Schläge einzustecken, das ist mein Beruf." Davor habe er keine Angst. Wer einstecken könne, wisse auch, wie man austeilt.

Politisch ordnet sich Riner weder dem linken noch dem rechten Lager zu. Er wolle Menschen über einzelne Wählergruppen hinaus ansprechen – darunter Junge, Nichtwähler und jene, die groß träumen wollen.

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Seine sportlichen Ziele will der Franzose auch im Fall eines Wahlsiegs weiterverfolgen. Auf die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles möchte er nicht verzichten, "sofern das Amt es mir erlaubt und die Französinnen und Franzosen mir dies gestatten".

Für einen Platz auf dem Wahlzettel benötigt Riner noch 500 Unterschriften gewählter Vertreter sowie Vermögens- und Interessennachweise. In einer Demokratie sollte das keine Hürde sein, erklärte der Olympiasieger.