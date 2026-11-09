i Schweizer Tennis-Ass Leandro Riedi: "Gedanken weit weg." GEPA pictures Bewegendes Geständnis Tennis-Profi spricht erstmals über Suizidversuch Tennis-Profi Leandro Riedi macht einen Suizidversuch aus dem Jahr 2024 öffentlich. Der 24-jährige Schweizer spricht über seine schwerste Zeit. Von Sport Heute 09.11.2026, 09:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bewegende Worte von Tennis-Profi Leandro Riedi!

Der 24-jährige Schweizer hat auf Instagram erstmals öffentlich über einen Suizidversuch gesprochen. Am 21. Juni 2024 hatte er versucht, sich das Leben zu nehmen. Nun will er mit seiner Geschichte anderen Menschen Mut machen.

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"Der 21. Juni 2024 ist ein Tag, den ich nie vergessen werde", schreibt Riedi. Er werde dieses Datum für immer mit sich tragen. Mit seinem öffentlichen Geständnis möchte der Schweizer auf die Bedeutung der psychischen Gesundheit aufmerksam machen.

"Ich möchte darüber sprechen, weil die psychische Gesundheit viel mehr Aufmerksamkeit verdient", erklärt der Tennis-Profi.

Tennis-Star kämpft mit Panik-Attacken

Riedi berichtet von einer schwierigen Zeit, die von Angstzuständen und Panikattacken geprägt war. Nach außen sei sein innerer Kampf für viele Menschen nicht sichtbar gewesen.

Den Weg aus der Krise schaffte er mit professioneller Unterstützung, der Hilfe seiner engsten Vertrauten und intensiver Arbeit an sich selbst.

Heute blickt der Schweizer wieder positiv in die Zukunft. "Ich bin unglaublich stolz darauf zu sagen, dass diese Gedanken weit weg sind. Ich bin wirklich glücklich, dankbar für mein Leben und aufgeregt für die Zukunft", schreibt Riedi.

Auch sportlich musste der 24-Jährige in den vergangenen Jahren zahlreiche Rückschläge verkraften. Mehrere Verletzungen und Operationen zwangen ihn immer wieder zu längeren Pausen.

Aktuell fällt Riedi wegen einer Verletzung am linken Handgelenk aus, die er im Juni erlitten hatte und die operiert werden musste. In der Tennis-Weltrangliste liegt er derzeit auf Platz 245.

"Es gibt immer noch Herausforderungen, sowohl körperlich als auch mental", gibt der Schweizer zu. Mittlerweile habe er aber gelernt, besser auf sich selbst zu achten.

Mit seiner Geschichte möchte Riedi vor allem eine Botschaft vermitteln: Niemand muss psychische Probleme alleine bewältigen.

Der Tennis-Profi betont, wie wichtig es sei, sich rechtzeitig Unterstützung zu holen. Für ihn selbst war professionelle Hilfe ein entscheidender Schritt zurück in ein glücklicheres Leben.