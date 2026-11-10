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Tobias Wagner erlebt in Belgrad turbulente Zeiten.
Tobias Wagner erlebt in Belgrad turbulente Zeiten.
IMAGO/DeFodi Images
Chaos in Serbien

Partizan Belgrad verliert Trainer und Klub-Boss

Partizan Belgrad steckt in der Krise! Nach dem Vorstandsboss hat auch der Coach genug. Finanzprobleme und drohende Abgänge belasten den Handball-Klub.
Von Sport Heute
10.11.2026, 22:54
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Nächster Knall bei Partizan Belgrad, dem Klub von ÖHB-Legionär Tobias Wagner! Nach dem Rücktritt von Vorstandsboss Milijan Zugic legt auch Star-Trainer Raul Gonzalez sein Amt nieder. Dazu drohen dem serbischen Handballmeister mehrere Spielerabgänge.

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Zugic hatte am Montag seinen Rücktritt erklärt. Grund dafür soll die vollständige Auflösung des Vorstandsgremiums gewesen sein. Nun bleiben dem Klub vier Wochen, um eine neue Führung zu wählen. Am Dienstag folgte mit dem Rücktritt von Gonzalez der nächste Rückschlag.

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Laut "Bild" kämpft Partizan mit finanziellen Problemen, die sogar den Fortbestand des Vereins gefährden. Auch im Kader könnte es deshalb zu Veränderungen kommen. Rückraumspieler Milos Kos zieht es demnach wohl zur HSG Wetzlar. Weitere Spieler dürfen bei entsprechenden Angeboten ebenfalls gehen.

Dabei läuft es für den elffachen Meister zumindest in der serbischen Liga gut. Nach acht Spielen steht Partizan ungeschlagen an der Tabellenspitze.

Auch für die Champions League qualifizierte sich der Klub. Dort wartet Belgrad allerdings noch auf den ersten Sieg: In sechs Partien gelang lediglich ein Remis.

red, 10.11.2026, 22:54
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