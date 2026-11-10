i Arabella Koller GEPA pictures Tennis-Ass Ex-Staatsmeisterin beendet mit 26 Jahren Karriere Überraschender Rücktritt im österreichischen Tennis! Die zweifache Staatsmeisterin Arabella Koller beendet mit nur 26 Jahren ihre Karriere. Von Sport Heute 10.11.2026, 19:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Paukenschlag im heimischen Tennis! Die Salzburgerin Arabella Koller hängt mit nur 26 Jahren ihren Schläger an den Nagel. Die zweifache Staatsmeisterin verkündet ihr Karriereende am Dienstagabend mit einem emotionalen Instagram-Beitrag. Ausschlaggebend für die Entscheidung sind vor allem anhaltende gesundheitliche Probleme.

"So lange ich mich erinnern kann, war Tennis mein ganzes Leben", schreibt Koller zum Abschied. Der Sport habe sie geprägt, herausgefordert und ihr unvergessliche Erfahrungen beschert. Doch zuletzt wurde die Salzburgerin immer wieder zurückgeworfen. Nach einer Lebensmittelvergiftung und einer Gastritis machten ihr auch eine Verkalkung im Knie sowie eine Sehnenverletzung zu schaffen.

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Vor allem die Knieprobleme gaben letztlich den Ausschlag. "Ich war doch fast ein ganzes Jahr verletzt und man hat gemerkt, dass das Knie so nicht mehr belastbar ist", erklärt Koller gegenüber der "Krone". Die Freude am Sport sei dadurch verloren gegangen. "So hat es einfach keinen Spaß mehr gemacht und ich bin sehr fein damit, wie ich jetzt entschieden habe."

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Trotz des frühen Abschieds blickt die 26-Jährige dankbar auf ihre Laufbahn zurück. "Es gab unglaubliche Höhen, Tiefen, Opfer und Momente, von denen ich einst nur geträumt habe", schreibt sie. Besonders die vielen Reisen und Freundschaften, die durch das Tennis entstanden sind, werde sie für immer in Erinnerung behalten.

Wie es für Koller beruflich weitergeht, lässt sie vorerst offen. Einen konkreten Plan hat die Salzburgerin aber bereits: Sie möchte die Ausbildung zur Tennis-Instruktorin absolvieren. Dem Sport, der ihr Leben so lange bestimmt hat, könnte die ehemalige Staatsmeisterin damit auch nach ihrer aktiven Karriere verbunden bleiben.