i Alix Small (jeweils außen auf den Bildern) mit ihrer besten Freundin Phoebe Goodwin Instagram Teilnehmerin bei Ms. Olympia Bodybuilderin stirbt unerwartet mit nur 26 Jahren Schock in der Bodybuilding-Szene! Die Schottin Alix Small ist im Alter von nur 26 Jahren gestorben. Die Todesursache ist noch unklar. Von Sport Heute 10.11.2026, 20:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Trauer um Alix Small! Die schottische Bodybuilderin ist am Wochenende im Alter von nur 26 Jahren verstorben. Ihre Mutter und ihre beste Freundin machten die traurige Nachricht am Sonntag öffentlich. Woran die ehemalige Teilnehmerin der Ms. Olympia gestorben ist, ist bislang nicht bekannt.

Small galt als großes Talent in der internationalen Bodybuilding-Szene. Die aus Forfar stammende Schottin erhielt bereits mit 19 Jahren ihre Profi-Lizenz der IFBB. 2021 gab sie ihr Profidebüt und feierte noch im selben Jahr ihren ersten großen Triumph bei den Europa Pro Championships in Alicante.

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Mit diesem Sieg qualifizierte sich Small für die prestigeträchtige Ms. Olympia. Dort erreichte sie in der Fitness-Klasse den zwölften Platz. 2022 gewann sie beim Evolution Pro in Portugal ihren zweiten Profi-Wettkampf und löste erneut das Ticket für die Olympia-Bühne. Aus gesundheitlichen Gründen konnte sie allerdings nicht antreten. Danach kehrte sie nicht mehr auf die Wettkampfbühne zurück.

Auch abseits des Sports sprach Small offen über schwierige Phasen ihres Lebens. In einem Interview mit "STV News" berichtete sie 2021, dass sie seit ihrem 15. Lebensjahr mit Magersucht gekämpft hatte. Auf ihrem Instagram-Account sprach sie offen über die Krankheit und die damit einhergehenden Gefahren.

Die größten Dominatoren des Sports i ?

Zeitweise wog sie nur rund 32 Kilogramm. Durch das Bodybuilding entwickelte sie später einen neuen Zugang zu ihrem Körper und konzentrierte sich stärker auf Kraft und Leistungsfähigkeit. Ein Zusammenhang zwischen ihrer früheren Erkrankung und ihrem Tod ist nicht bekannt.