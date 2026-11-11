i Lilli Tagger sogte 2026 für Furore. GEPA pictures "Nie erträumt" Tagger cashte für 36 Siege 718.800 Euro Preisgeld Tennis-Ass Lilli Tagger spielte ihre bislang beste Saison, rückte im Ranking auf Rang 54 vor. Das machte sich auch auf dem Konto bemerkbar. Von Sport Heute 11.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Von Weltranglistenrang 153 auf Platz 54 verbessert, erster Turnier-Sieg auf WTA-Ebene – Lilli Tagger gelang 2026 der Durchbruch. Das 18-jährige Tennis-Juwel übertraf die Erwartungen, spielt mittlerweile im Konzert der Großen mit.

"Ursprüngliches Ziel war es, am Ende des Jahres unter den Top 100 zu stehen. Dass es jetzt gleich so weit nach vorne gegangen ist, hätte ich mir nie erträumt", erzählt die Lienzerin in der "Kleine Zeitung".

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Das zahlte sich auch finanziell aus. Tagger feierte 36 Matchsiege, verlor 22 Partien. Für ihre Leistungen cashte sie 718.800 Euro Preisgeld.

Als Saison-Highlight bezeichnet die ÖTV-Hoffnung "das Turnier in Linz. Mein erster Turniersieg in Prag war natürlich auch super – auch, weil meine Familie dabei war und wir gemeinsam feiern konnten. Enttäuschend waren mein Erstrunden-Aus in Wimbledon und die Turniere in Peking und Wuhan."

Das Tennis-Jahr ist für Tagger beendet. Der Fahrplan für die kommenden Wochen: "Ich werde jetzt noch ein paar Tage zu Hause verbringen, dann geht es wieder zum Training nach Varese, ehe wir zur Saisonvorbereitung nach Teneriffa fliegen. Zu Weihnachten bin ich wieder zu Hause und dann geht es gleich nach Weihnachten nach Australien."