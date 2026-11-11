i Joel Schwärzler IMAGO/PS Images ATP Next Gen Finals Schwärzler schreibt österreichische Tennis-Geschichte Joel Schwärzler darf sich über einen Höhepunkt seiner Tennissaison freuen. Das österreichische Talent steht im Teilnehmerfeld der ATP Next Gen Finals. Von Sport Heute 11.11.2026, 19:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Joel Schwärzler darf sich mit den größten Nachwuchshoffnungen der Tenniswelt messen. Der 20-jährige Vorarlberger hat sein Ticket für die Next Gen ATP Finals gelöst und schreibt damit österreichische Tennisgeschichte. Noch nie zuvor hatte sich ein ÖTV-Spieler für das seit 2017 ausgetragene Turnier qualifiziert.

Von 9. bis 13. Dezember kämpfen im italienischen Reggio Calabria die acht besten qualifizierten Spieler im Alter von maximal 20 Jahren um den Titel. Schwärzler darf sich nun über einen Platz im exklusiven Teilnehmerfeld freuen.

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Konkurrent scheitert – Schwärzler jubelt

Die entscheidende Schützenhilfe kam aus Frankreich. Dort scheiterte Schwärzlers norwegischer Konkurrent Nicolai Budkov Kjaer beim Challenger-Turnier in Orléans bereits in der ersten Runde. Damit kann der Norweger den Österreicher im Rennen um die begehrten Startplätze nicht mehr überholen.

Obwohl Schwärzler in der Qualifikationsrangliste aktuell nur den neunten Platz belegt, reicht das für die Teilnahme. Grund dafür ist die Absage des Brasilianers Joao Fonseca, der seine Saison verletzungsbedingt bereits beendet hat.

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Für Schwärzler ist die Qualifikation der nächste Meilenstein. Der Vorarlberger gewann in diesem Jahr bereits zwei Challenger-Titel und steht aktuell auf Rang 169 der Weltrangliste.

Diese acht sind dabei

Neben Schwärzler stehen sieben weitere Nachwuchshoffnungen im Teilnehmerfeld. Mit Rafael Jodar und Martin Landaluce stellt Spanien gleich zwei Spieler. Dazu kommen Rei Sakamoto aus Japan, Moise Kouame aus Frankreich, Federico Cina aus Italien, Darwin Blanch aus den USA und Jan Kumstat aus Tschechien.

Wie besonders die Teilnahme an den Next Gen Finals ist, zeigt ein Blick auf die bisherigen Sieger. Zahlreiche spätere Tennis-Superstars machten bei diesem Turnier früh auf sich aufmerksam.

Sinner und Alcaraz holten den Titel

2019 triumphierte Jannik Sinner bei seinem Heimturnier in Mailand. Zwei Jahre später sicherte sich Carlos Alcaraz den Titel. Auch Stefanos Tsitsipas (2018) und Brandon Nakashima (2022) stehen in der Siegerliste.

In den vergangenen drei Jahren gewannen der Serbe Hamad Medjedovic (2023), der Brasilianer Joao Fonseca (2024) und zuletzt der US-Amerikaner Learner Tien (2025) das prestigeträchtige Nachwuchsturnier.