i Die Capitals treffen am Freitag auf Linz: Damen zahlen bei der "Ladies Night" den halben Preis. GEPA pictures Freikarten für Winterkleidung Capitals zeigen Herz und locken mit Ticket-Hit Die Vienna Capitals laden am Freitag zur Ladies Night gegen Linz. Frauen profitieren von günstigen Tickets, Geschenken und Rabatten. Von Sport Heute 11.11.2026, 17:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Vienna Capitals wollen am Freitag gegen die Black Wings Linz zurück in die Erfolgsspur finden. Nach zuletzt fünf Niederlagen brennen die Wiener Eishockey-Cracks auf Revanche.

Für die treuen Capitals-Fans steht die Partie ganz im Zeichen der Frauen: Die Caps laden zur "Ladies Night" (Spielbeginn 19.15 Uhr) in die neuro.io arena.

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Für Frauen gibt es in vielen Ticketkategorien 50 Prozent Ermäßigung. Dazu warten 15 Prozent Rabatt im Fanshop und ein kleines Präsent beim Einlass.

Heiß am Eis! Neuer Style für die Vienna Capitals i ?

Freikarten für Winterkleidung

Auch der gute Zweck kommt nicht zu kurz. Vor der Halle sammeln die Capitals Spenden für das Tageszentrum Nordlicht der Volkshilfe Wien. Wer einen Sack warme Winterkleidung, einen Sack Hygieneartikel, eine Winterjacke oder einen Schlafsack spendet, bekommt Freikarten für das Heimspiel am 18. November gegen Olimpija Ljubljana.

Capitals setzen Zeichen gegen Leukämie

Bereits im Oktober engagierten sich die Capitals für die Leukämiehilfe Österreich. Zehn Spieler ließen sich im Rahmen einer Aktion von "Geben für Leben" mittels Wangenabstrich als potenzielle Stammzellspender typisieren. Einige weitere Spieler waren bereits registriert.

Die Aktion soll nun in der Eishockeyliga Kreise ziehen. Die Capitals geben den Puck an die Black Wings Linz weiter, die das Projekt als nächster Klub fortsetzen sollen. So wird aus der sportlichen Rivalität auch ein gemeinsamer Einsatz für den guten Zweck.