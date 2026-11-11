i Jamie Erdahl IMAGO/Icon Sportswire Hass-Brief nach Geburt Moderatorin wehrt sich gegen Gewichts-Kommentare Moderatorin Jamie Erdahl erhielt einen handgeschriebenen Hass-Brief, in dem ihr Gewicht nach der Geburt ihres Kindes kritisiert wurde. Von Sport Heute 11.11.2026, 13:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Unglaublicher Vorfall in der NFL! Moderatorin Jamie Erdahl (37) wurde Opfer einer besonders dreisten Anfeindung. Ein Mann schickte der dreifachen Mutter einen handgeschriebenen Brief an ihren Arbeitsplatz beim NFL Network, in dem er sich abfällig über ihr Gewicht nach der Geburt ihres Kindes äußerte.

Doch die US-Amerikanerin ließ sich davon nicht einschüchtern. Stattdessen veröffentlichte sie auf TikTok ein Video, in dem sie entspannt in ihrem Auto sitzt und eine Packung Doritos isst. Dazu richtete sie eine deutliche Botschaft an ihren Kritiker.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Ihr glaubt, eure Beleidigungen in den sozialen Medien könnten mich treffen? Ein Mann hat sich die Zeit genommen, einen handgeschriebenen Hass-Brief über mein Gewicht nach der Geburt zu verfassen und ihn direkt an meinen Arbeitsplatz zu schicken", erklärte Erdahl.

Die 37-Jährige machte deutlich, dass sie sich von solchen Angriffen nicht unterkriegen lässt. "Hass ist eine Belastung. Sich davon nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, ist ein Geschenk", stellte die Moderatorin klar. Mit einem Seitenhieb auf den Absender fügte sie hinzu: "Ich frage mich, wie es diesem Mann heute geht?"

Hinter Erdahl liegen auch privat schwierige Monate. Bei der Geburt ihrer dritten Tochter Nora kam es zu einem Nabelschnurvorfall. Die Ärzte mussten deshalb einen Notkaiserschnitt durchführen. Glücklicherweise kam das Mädchen gesund zur Welt.